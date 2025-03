Samsung Galaxy A26 i A36 stižu s važnim poboljšanjima, a jedan od njih koristi i Snapdragon

Početak ožujka već je nekoliko godina rezerviran za predstavljanje novih modela iz Samsungove serije Galaxy A, a ništa drugačije nije bilo ni ove godine. Uz perjanicu cijele serije, Galaxy A56, južnokorejska tvrtka globalno je predstavila jeftinije modele, Galaxy A36 i Galaxy A26, koji donose 6 godina softverske podrške, brže punjenje, bolje kamere i još štošta toga.

Samsung Galaxy A36

SPECIFIKACIJE Ekran 6,7" Super AMOLED (1.080 x 2.340, 19,5:9, ~385 PPI), 120 Hz, Gorilla Glass Victus+ Čip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (8 jezgri) RAM / Memorija 6 GB ili 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB Stražnje kamere - 50 MP (f/1.8, OIS, PDAF, 1/1,96")

- 8 MP ultraširoka (f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1,12µm)

- 5 MP makro (f/2.4) Prednja kamera 12 MP (f/2.2) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.4 Baterija 5.000 mAh / 45 W (66% za 30 min, 100% za 68 min) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162,9 x 78,2 x 7,4 mm / 195 g Operacijski sustav Android 15, One UI 7 (6 nadogradnji Androida, 6 godina sigurnosnih zakrpi) Datum predstavljanja 2. ožujka 2025.

Krenimo prvo od Galaxyja A36 koji će, pretpostavljamo, biti drugi najpopularniji model u seriji nakon Galaxyja A56, ponajviše zbog svoga omjera cijene i kvalitete. Naime, A36 dobiva veći, 6,7-inčni Super AMOLED zaslon Full HD+ rezolucije i frekvencije osvježavanja od 120 Hz, koji se može pohvaliti svjetlinom od 1.200 nita u HBM-u i vršnom deklariranom svjetlinom od 1.900 nita. Nije na razini flagshipa, ali je impresivno za ovaj rang.

Prednja i stražnja strana mobitela zaštićene su Gorilla Glass Victus+ zaštitom, dok je okvir izrađen od polikarbonata kako bi se dodatno razlikovao od aluminijskog Galaxyja A56. Kao što je slučaj s njegovim prethodnikom, Galaxy A36 ima IP67 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, što je uvijek dobro za vidjeti.

Galaxy A36 Foto: Samsung

Ono što će mnoge vjerojatno razveseliti upravo je činjenica da Galaxy A36 koristi Qualcommov Snapdragon 6 Gen 3. Osnovna memorijska konfiguracija je 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije (iako će neka tržišta imati tu inačicu s 8 GB RAM-a), a postojat će i opcija nadogradnje na 8 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu. Podrške za microSD karticu – nema.

Što se tiče kamera, cijeli sustav dobiva novi "ujedinjeni" dizajn, što znači da tri odvojene leće odlaze u povijest. U ovom slučaju to uključuje 50-megapikselnu glavnu kameru s OIS-om, 8-megapikselnu ultraširoku kameru i makro kameru od 5 MP. Iako je to hardverski gotovo pa isto u odnosu na prošlogodišnji Galaxy A35, promjene je dobila selfie kamera zahvaljujući novom, 12-megapikselnom senzoru, a novost je i HDR snimanje koje je po novom dostupno na prednjoj i stražnjoj kameri.

Galaxy A36 Foto: Samsung

Isti je i kapacitet baterije, 5.000 mAh, ali je Samsung poboljšao brzinu punjenja s 25 W na 45 W. Prema njihovim testovima, mobitel bi se trebao napuniti do 66 posto za 30 minuta, dok je punjenje do 100 posto gotovo za 68 minuta. Kada je puna, baterija bi trebala izdržati do 29 sati reprodukcije videa. U prijevodu, s ovim mobitelom sigurno imate bateriju koja će izdržati jedan dan zahtjevnog korištenja.

Galaxy A36 dolazi s Androidom 15 i najnovijim One UI-om 7 i dobiva 6 velikih ažuriranja Androida i 6 godina sigurnosnih zakrpi. Cijena mu ostaje ista kao i na prethodniku, osnovni model od 128 GB koštat će 380 GB, dok će inačica od 256 GB biti 450 eura.

Samsung Galaxy A26

SPECIFIKACIJE Ekran 6,7" Super AMOLED (1.080 x 2.340, 19,5:9, ~385 PPI), 120 Hz, Gorilla Glass Victus+ Čip Exynos 1380 (8 jezgri) RAM / Memorija 6 GB ili 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB Stražnje kamere - 50 MP (f/1.8, 27mm (široko), 1/2.76", 0,64µm, PDAF, OIS)

- 8 MP (f/2.2, 120˚ (ultraširoko), 1/4", 1,12µm)

- 2 MP (f/2.4, makro) Prednja kamera 13 MP (f/2.2) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.3 Baterija 5.000 mAh / 25 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 164 x 77,5 x 7,7 mm / 200 g Operacijski sustav Android 15, One UI 7 (6 nadogradnji Androida, 6 godina sigurnosnih zakrpi) Datum predstavljanja 2. ožujka 2025.

U nekim aspektima, može se reći da Galaxy A26 predstavlja ponovno izdanje prošlogodišnjeg A35, ali po nižoj cijeni. Osim toga, po mnogim specifikacijama nije daleko od Galaxyja A36, što će se vjerojatno svidjeti kupcima koji su na budžetu, a koji opet žele novi Samsungov mobitel.

Kako su narasli zasloni na Galaxyju A36 i A56, tako je narastao i zaslon na Galaxyju A26 na 6,7 inča. Radi se o OLED zaslonu Full HD+ rezolucije s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz koji ima izrez u obliku kapljice s prednjom kamerom umjesto modernije rupice kakvu imaju više-manje svi današnji mobiteli s Androidom. Osim toga, čitač otiska prsta nalazi mu se sa strane umjesto ispod zaslona. Na nečemu se moglo štedjeti.

Ipak, Samsung je poboljšao dizajn kućišta ovog modela kako bi se uklopilo s jačim modelima iz serije. Debljina mu je smanjena s 8,3 na 7,7 milimetra, ali je težina porasla sa 197 na 200 grama. Novitet je IP67 certifikat otpornosti na prašinu i vodu, kao i Corningov Gorilla Glass Victus+ koji štiti protiv puknuća i ogrebotina.

Kad je riječ o SoC-u, Galaxy A26 pogoni Exynos 1380 koji je prošle godine korišten u Galaxyju A35. Osnovni model će imati 6 ili 8 GB RAM-a, ovisno o tržištu, i 128 GB interne memorije uz opciju nadogradnje na 8 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu. Mobitel, na žalost nekih, nema utor za microSD karticu.

Dizajn stražnje kamere promijenjen je u skladu s ostalim, novim modelima iz serije. Priču predvodi 50-megapikselna glavna kamera s OIS-om, 8-megapikselna ultraširoka i makro kamera od 2 MP. S prednje strane u zaslonu nalazi se već spomenuta selfie kamera od 13 MP koja nema podršku za HDR video, ali to se ni ne očekuje od ovog mobitela.

Baterija ima kapacitet 5.000 mAh, ali podržava 25-vatno punjenje. Softverska podrška ista je kao i na jačim modelima iz serije, 6 godina nadogradnji Androida i 6 godina sigurnosnih zakrpi. Osnovni model koštat će 300 eura, dok će inačica s 256 GB interne memorije biti 370 eura.