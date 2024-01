Samsung Galaxy S24 Ultra 'pogonjen' je AI-jem, a dolazi i sa 7 godina softverske podrške

SPECIFIKACIJE Ekran 6,8" Dynamic AMOLED 2X (1.440 x 3.080, ~501 PPI), do 120 Hz Čip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Stražnje kamere 200 MP (f/1.7, PDAF, Laser AF, OIS) + 50 MP telefoto (f/3.4, Dual Pixel PDAF, OIS, 5X optički zum)

+ 10 MP telefoto (f/2.4, Dual Pixel PDAF, OIS, 3X optički zum) + 12 MP ultraširoka (f/2.2, 120˚, Dual Pixel PDAF) Prednja kamera 12 MP (f/2.2, Dual Pixel PDAF) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3 Baterija 5.000 mAh / 45 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162.3 x 79 x 8.6 mm / 232 g Operacijski sustav Android 14, One UI 6 Datum predstavljanja 17. siječnja 2024.

Samsung Galaxy S23 Ultra slovi, prema mnogima, za najbolji Android mobitel u 2023. godini. Iako možda nije u svim stavkama na vrhu, činjenica je da je riječ o jednom zaokruženom uređaju koji će zadovoljiti apsolutno svakoga. Upravo isti taj recept slijedi i nedavno predstavljeni Galaxy S24 Ultra, pružajući korisnicima gotovo pa isti vizualni identitet, uz pojedine značajne promjene.

Za početak, potrebno je napomenuti da je i Samsung, vjerojatno po uzoru na Apple, odlučio umiroviti aluminijsko kućište mobitela. Naime, kućište Galaxyja S24 Ultre izrađeno je od titana, materijala koji je u praksi izdržljiviji i otporniji na ogrebotine u odnosu na aluminij, a pritom nije ništa teži, što je svakako važno u slučaju ovog uređaja

Cijelu prednju stranu mobitela krasi poboljšani, veliki 6,8-inčni QHD+ Dynamic AMOLED 2X zaslon s varijabilnom frekvencijom osvježavanja od 1 do 120 Hz te nevjerojatnom svjetlinom od čak 2.600 nita. Za razliku od prethodnog modela, nova Ultra ima u potpunosti ravan zaslon, čime će se ljubitelji zaštite od kaljenog stakla vjerojatno razveseliti. No, kad smo već kod prijeko potrebne zaštite, nova Ultra ima Corningov Gorilla Glass Armor s prednje i stražnje strane koji je do četiri puta čvršći „u odnosu na konkurenciju“ (štogod to da značilo).

Nadalje, dobra je vijest da je Galaxy S24 Ultra u svim regijama pogonjena Snapdragonom 8 Gen 3 for Galaxy. Riječ je o modificiranoj verziji Qualcommovog trenutno najjačeg SoC-a koja dolazi s većim taktom glavne jezgre, pružajući tako korisnicima bolje performanse. Valja napomenuti da ove godine početni model Ultre dolazi s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, a oni koji trebaju najviše memorije, mogu izabrati verziju i od 1 TB.

Novi SoC omogućio je i čitav niz AI značajki pa se može reći da je Galaxy S24 Ultra trenutno najnapredniji mobitel na tržištu. Tu su tako značajke poput Live Translatea, Interpretera i Chat Assista za dvosmjerno prevođenje glasa i teksta u stvarnom vremenu, Note Assist za naprednije upravljanje bilješkama, Transcript Assist za transkribiranje audio zapisa te Circle Search za lakše Google pretraživanje pomoću kamere na mobitelu.

AI također čini i veliki dio sustava kamera na novoj Ultri, ali prije nego se dotaknemo toga, reći ćemo nešto o samom hardveru. Jedina značajna novost je ta da Galaxy S24 Ultra sada ima 50-megapikselni telefoto 5x senzor slike koji mijenja onaj od 10X kojeg je imala prethodna Ultra. Glavni senzor od 200 MP i dalje je tu, kao i 12-megapikselni ultraširoki te dodatni 10-megapikselni telefoto. S prednje strane nalazi se selfie kamera od 12 MP.

Što se tiče već spomenutog AI-ja, novost ove godine je ProVisual Engine i namjenski ISP Block za smanjenje šuma u fotografijama. Naime, ProVision Engine predstavlja zbirku alata pogonjenih AI-jem, sadržavajući Generative Edit za nadopunjavanje praznog prostora i brisanje objekata iz fotografija, Instant Slow-mo za generiranje dodatno usporenih dijelova u videu, Nightography za bolju noćnu fotografiju, Super HDR i još mnogo toga.

Napomenimo na kraju i bateriju koja je ostala ista kao i na prošlom modelu – kapacitet 5.000 mAh i podrška za 45-vatno žično te 15-vatno bežično punjenje. Sa softverske strane, mobitel dolazi s One UI 6.1 sučeljem temeljenim na Androidu 14 i čak sedam godina softverske podrške.

Početna inačica Ultre dostupna je u Hrvatskoj za prednarudžbu po cijeni od 1.499 eura, dok najjači model košta 1.799 eura.