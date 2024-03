Samsung Galaxy Z Fold 6 mogao bi biti jeftiniji nego što ste očekivali

Samsung će ovoga ljeta predstaviti nove sklopive modele, među kojima će se, po prvi puta u Galaxy Z linij, naći i Ultra. Kako smo pisali još početkom mjeseca, korisnici će moći kupiti čak dva Galaxy Z Folda 6 – običnu i Ultra inačicu.

Iako točne razliku između dva modela još nisu u potpunosti poznate, sada je izašla mnogima vjerojatno najzanimljivija informacija. Naime, obični Galaxy Z Fold 6 trebao bi imati početnu cijenu od svega 800 dolara, što je praktički za 50 posto manje od njegovog prethodnika, prenosi GSM Arena.

Ipak, treba imati na umu da će ta cijena u Europi biti ponešto veća (najvjerojatnije oko 920 eura) te da će Galaxy Z Fold 6 Ultra zapravo predstavljati dostojnog nasljednika prošlogodišnjeg modela. No, ako se to pokaže točnim, čak i uz činjenicu da bi obični Fold 6 zapravo mogao biti neka "lite" verzija, to znači da era povoljnijih sklopivih mobitela polako, ali sigurno započinje.

Galaxy Z Fold 6 Ultra trebao bi imati 200-megapikselni senzor ISOCELL HP2, baš kao i nedavno predstavljen Galaxy S24 Ultra, a navodno će imati više funkcija uz stylus, više memorije i veći vanjski te unutarnji zaslon. Spominje se, također, da će imati i poboljšani dizajn šarke zahvaljujući kojem nabori na zaslonu neće biti toliko vidljivi.

Novi Samsungovi sklopivi mobiteli bit će predstavljeni u srpnju na Unpackedu koji će se održati u Parizu.