Samsung planira senzor šarenice oka ugrađivati i u entry level uređaje

Prema pisanju XDA Developersa, Samsung se čini se sprema dovesti tehnologiju skeniranja šarenice oka i na pametne telefone iz entry-level segmenta kao što je Galaxy Grand Prime Plus 2018

Samsung prema pisanju XDA Developersa planira uvesti otključavanje pametnog telefona iz entry level segmenta pomoću skenera šarenice oka.

Riječ je o segmentu uređaja u kojem su dosad bili prisutni samo skeneri otisaka prstiju. XDA Developers domogao se firmwarea pametnog telefona koji je zasad poznat pod kodnim imenom "grandppirislte" što daje naslutiti da se radi o nasljedniku pametnog telefona Galaxy Grand Prime Plus 2016, odnosno da je to Galaxy Grand Prime Plus 2018.

Analizom firmwarea naišlo se na driver za skener šarenice oka ktd2692_iris, što je dakle dokaz dolaska takvog tipa skenera na entry-level uređaje.

Što se tiče ostalih značajki novog pametnog telefona spominje se 5,5-inčni zaslon s rezolucijom od 960 x 540 piksela, Exynos 7870 čip, stražnja 16-megapikselna kamera (Samsung S5K4H5YC) i prednja 5-megapikselna kamera (Samsung S5K5E3), baterija s kapacitetom od 3630 mAh te USB Type-C priključak.