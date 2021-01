Samsung predstavio liniju Galaxy S21

Članovi obitelji Samsungovih novih flagship mobitela su Galaxy S21, S21 Plus i S21 Ultra. Osim njih prikazane su i nove slušalice Galaxy Buds Pro te SmartTag+ za praćenje lokacije raznih predmeta

Samsung je jučer održao svoju prvu Unpacked prezentaciju za 2021. godinu i na njoj, tradicionalno, predstavio ovogodišnju liniju svojih mobitela iz Galaxy S serije. Budući da je Samsung lani prihvatio praksu imenovanja svojih mobitela prema godini u kojoj su predstavljeni, tako je ove godine riječ o seriji S21 koju čine Galaxy S21, S21 Plus i S21 Ultra.

Galaxy S21 i S 21 Plus

Galaxy S21 dolazi u obliku koji je proteklih mjeseci u potpunosti boi procurio u javnost. Najveća novost je novi dizajn izbočine na kojoj su smještene stražnje kamere. Njih je u slučaju Galaxyja S21 i S21 plus po tri (s ultraširokom, širokom i telefoto lećom, s 12, 12 i 64 megapiksela), a omogućavaju snimanje videa rezolucije do 8K i fotografija s do 3x hibridnim i 30x digitalnim zumom.

Sprijeda se kod Galaxyja S21 nalazi 6,2-inčni Dynamic AMOLED 2X Infinity-O zaslon rezolucije 1080p te s frekvencijom osvježavanja koja se dinamički prilagođava i ide do 120 Hz. Galaxy S21 Plus ima zaslon dijagonale 6,7 inča, također u rezoluciji 2.400 × 1.080 točaka i najvišom frekvencijom od 120 Hz.

Ono što ove uređaje izvana najviše razlikuje jest materijal izrade. S21 je, naime, smješten u plastično, a S21 Plus u stakleno kućište. Ta se činjenica reflektira i u najavljenim cijenama, pa će tako osnovni model, Galaxy S21 u SAD-u koštati početnih 799, a S21 Plus 999 dolara. Bit će dostupni u nekoliko kombinacija boja, kao što možete vidjeti u priloženom videu i fotografijama.

Oba modela pogonit će 8-jezgreni 64-bitni SOC izrađen 5 nm tehnologijom, no kao što to obično biva, različita će tržišta dobiti procesore različitih proizvođača: u SAD-u to će biti Qualcommovi 888 čipovi, a izvan njega Samsungovi iz linije Exynos 2100, svi s 5G modemom. Spomenimo i ugrađeni RAM od 8 GB.

Kapacitet baterija je 4.000, odnosno kod Plus modela 4.800 mAh. Uređaji podržavaju bežično i brzo punjenje, a strujni adapter – pogađate – ne prodaje se zajedno s mobitelima. Isto tako ova generacija primijenila je politiku izbacivanja utora za SD kartice, pa će kupci biti ograničeni na 128 ili 256 GB prostora za pohranu koji dolazi s mobitelom.

Galaxy S 21 Ultra

Ultra model kao vrh ponude slijedi isti dizajnerski potpis kao i dva uređaja nešto niže klase. Kod njega je stražnja izbočina kamere dodatno naglašena i sadržava otvore za dodatnu telefoto kameru (3x i 10x), laserski sustav fokusiranja i bljeskalicu. Osnovna kamera kod njega ima rezoluciju od čak 108 megapiksela.

Ekran u slučaju najvećeg i najskupljeg Galaxyja ove godine mjeri 6,8 inča, a opisan je kao Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2X, rezolucije 3.200 × 1.440 točaka s frekvencijom do 120 Hz. Baterija je također narasla na 5.000 mAh, dok će korisnici na izbor imati nekoliko varijanti, ovisno o ugrađenoj memoriji. Inačice sa 128 i 256 GB prostora za pohranu (bez mogućnosti proširenja) imat će 12 GB RAM-a, dok će najskuplja, od 512 GB, dolaziti sa 16 GB RAM-a. Procesori će biti isti kao kod modela S21 i S21 Plus.

Galaxy S 21 Ultra podržavat će i Samsungov stylus S-Pen (kupuje se dodatno), te, dakako, i bežično i brzo punjenje. Punjača u kutiji također neće biti. Od boja, na izbor će se nuditi mat crna, smeđa i bijela, a početna cijena bit će 1.199 dolara.

Galaxy Buds Pro

Nove TWS slušalice iz Samsunga dolaze u ponešto izmijenjenom obliku, donose aktivno poništavanje buke i imaju, po prvi puta, ugrađen dvostruki zvučnik – visokotonac promjera 6,5 milimetara te "woofer" od 11 milimetara. Dolazit će u tri boje, a početna im je cijena 150 dolara.

Galaxy SmartTag+

Ovdje je riječ o malenom uređaju, privjesku koji se može prikačiti na druge predmete koje ne želimo izgubiti. Potom putem ultra wideband mreže i proširene stvarnosti korisnicima može na mobitelu prikazati gdje se zagubljeni predmet nalazi. Cijena jednog ovakvog pametnog privjeska je 40, a dva se mogu kupiti u setu za 65 dolara.