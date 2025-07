Samsungov direktor nagovijestio povratak S Pena na sklopive mobitele

Zbog tankog i laganog dizajna Galaxy Z Folda 7, Samsung je morao napraviti određene kompromise. Jedan od njih je izostanak podrške za S Pen, budući da je uklonjen digitalizator potreban za njegov rad, što je razočaralo pojedine korisnike.

No, kako je u razgovoru za korejski ET News izjavio Kang Min-seok, direktor Samsungovog Mobile Experience, nisu u potpunosti odustali od podrške za S Pen te da će se on zasigurno jednoga dana vratiti na Fold kada se tehnologija dodatno razvije.

"Istražujemo i razvijamo tanje i inovativnije tehnologije za S Pen, pa ćemo ponovno razmotriti njegovo uključivanje kada razina usavršenosti poraste i ako kupci to budu tražili“, rekao je Kang Min-seok.

Uz to, istaknuo je i da Samsung „teži savršenoj ravnoteži proizvoda, a ne samo tankoći i lakoći“, što daje nadu da bi budući modeli Z Folda konačno mogli imati veće baterije i brže punjenje.