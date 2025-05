Sklopivi iPhone imat će tehnologiju koju nema ni Galaxy Z Fold

Apple priprema svoj prvi sklopivi iPhone, a zaslon za taj uređaj će izrađivati Samsung Display. Ono što posebno iznenađuje je činjenica da će taj zaslon sadržavati tehnologiju koju trenutno nema ni Samsungov vlastiti Galaxy Z Fold 6.

Naime, dodirni sloj bit će ugrađen izravno u panel, što će smanjiti ukupnu debljinu sklopa za oko 19 posto te istovremeno smanjiti težinu uređaja. Uz to, Samsung Display će navodno za taj zaslon koristiti nove proizvodne procese koji značajno unaprjeđuju reprodukciju boja i svjetlinu, a sve kako bi se ispunili Appleovi strogi standardi.

Ova suradnja još jednom potvrđuje koliko je odnos između Samsunga i Applea profitabilan, a na kraju krajeva nije isključeno ni da će Samsung u budućnosti iskoristiti ovu tehnologiju za vlastite sklopive modele.

Prema neslužbenim informacijama, sklopivi iPhone imat će 5,5-inčni vanjski OLED i unutarnji 7,8-inčni zaslon. Riječ je, dakle, o takozvanom „book-style“ uređaju koji se preklapa poput knjige, stoga će Apple vjerojatno pozicionirati kao uređaj namijenjen profesionalcima i poslovnim korisnicima koji bi mogli imati koristi od većeg zaslona.

Imajući to na umu, može se lako zaključiti da ni cijena neće biti niska. Prve procjene govore da će sklopivi iPhone koštati više od 2.000 dolara, no s obzirom na nedavne Trumpove carinske mjere, konačna cijena mogla bi biti i viša od očekivane. Appleov proizvodni cilj za sklopivi iPhone na početku bi trebao biti 9 milijuna primjeraka godišnje, s mogućnošću povećanja do 15 milijuna, ovisno o interesu kupaca.