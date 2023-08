Službeno poznat datum predstavljanja iPhonea 15

Apple je službeno potvrdio da će održati veliko predstavljanje svoje nove serije iPhonea u srijedu 12. rujna, u 19 sati prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu.

Uz obični iPhone 15, javnost će imati priliku vidjeti iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Cijeli će se događaj moći pratiti na Appleovoj službenoj stranici, kao i na aplikaciji Apple TV. Slogan cijelog predstavljanja je "Wonderlust", što bi u ovom slučaju trebalo označiti "snažnu žudnju ili poriv prema čuđenju ili znatiželji".

Znači li to da će nova serija iPhonea donijeti na tržište nešto potpuno novo, ostaje svakako za vidjeti. Ono što je poznato je to da bi svaki od modela iPhonea 15 trebao imati zaobljeniji dizajn kućišta, tanje rubove oko zaslona i USB-C priključak za punjenje i prijenos podataka. Uz to, kućište novoga Pro i Pro Maxa po prvi bi puta trebalo biti izrađeno od titana.

Proteklih se mjeseci govorilo da će i obični modeli imati Dynamic Island, dok će samo Pro inačice dobiti novi Appleov A17 Bionic SoC napravljen na 3-nanometarskom proizvodnom procesu i poboljšani sustav kamera. Svaki od njih bi, također, trebao imati baterije većeg kapaciteta, kao i skuplju