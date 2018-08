Službeno predstavljene Nokia 6.1 Plus i Nokia 5.1 Plus

HMD Global, sadašnji dom Nokia telefona, danas je predstavio uređaje Nokia 6.1 Plus i Nokia 5.1 Plus. Ovi pametni telefoni donose dizajn zaslona preko cijelog uređaja, visoke performanse i pametnu umjetnu inteligenciju za snimke, uz prilično prihvatljivu cijenu.

Nokia 6.1 Plus

Zahvaljujući dizajnu zaslona preko cijelog uređaja (5,8 inčni fullHD+ zaslon omjera 19:9, s 96% raspona boja) Nokia 6.1 Plus donosi dojam većeg zaslona u tankom i kompaktnom pakiranju. 93% površine uređaja obloženo je staklom s obje strane, dok iza svega stoji Qualcomm Snapdragon 636 Mobilna Platforma, 40% brža u odnosu na prethodni chipset.

Dvostruki senzor 16MP/5MP stražnje kamere jamči oštrinu i detalje u slici te podesivo bokeh zamućenje prilagodljivo u realnom vremenu. Prednjom kamerom od 16MP možete snimiti selfie, a uz tzv. Bothie značajku sad možete koristiti značajke umjetne inteligencije na obje kamere simultano, s maskama i filterima, i sve to streamati uživo na Facebook i YouTube izravno sa svojeg telefona, poručuju iz HMD-a.

Nokia 5.1 Plus

Nokia 5.1 Plus pokretan je naprednim MediaTek Helio P60 osmojezgrenim procesorom, dizajniranim za igranje, video ili multitasking.

5,8 inčni HD+ zaslon od ruba do ruba na ovom modelu donosi i dizajn s 2.5D zaobljenim prednjim i stražnjim staklom, zakrivljenim rubovima i ispupčenjem za kameru, s optičkim staklom i okvirom visokog sjaja. Uređaj je tanak tek 8 milimetara. Nokia 5.1 Plus ima kućište od metala uz polikarbonatni okvir i testiran je na ekstremne temperature i padove.

Android One

Oba telefona se pridružuju Android One obitelji Nokia pametnih telefona i pružaju doživljaj koji je osmislio Google. Oba telefona će ostati svježa tri godine uz mjesečno sigurnosno ažuriranje i dvije godine zajamčenog ažuriranja operativnog sustava.

Kao i s ostalim Nokia pametnim telefonima u Android One programu, korisnik dobiva duže trajanje baterije i više prostora za pohranu jer nema nepotrebnih sadržaja ili aplikacija treće strane. Oba telefona isporučuju se s Androidom Oreo, ali su također spremni za Android Pie.

Opcije i cijene Nokia 6.1 Plus i Nokia 5.1 Plus dolaze u tri boje – sjajno crna, sjajno bijela i sjajno ponoćno plava. Nokia 6.1 Plus će biti u prodaji od kolovoza, na odabranim tržištima, po cijeni od 249€ (prije poreza i davanja) Nokia 5.1 Plus će biti u prodaji od rujna, na odabranim tržištima, po cijeni od 199€ (prije poreza i davanja)

Juho Sarvikas, Chief Product Officer u HMD Globalu izjavio je ovom prilikom:

"Od početka našeg putovanja fokusirani smo da pružimo doživljaj koji se očekuje od Nokia telefona – dizajn i izrada koji odskaču, tehnologija koja omogućava da postignete više u vašem danu, i naš fokus na čist, siguran i ažuran Android. Danas gradimo i dalje naše obećanje ponudom ova dva pametna telefona – Nokia 6.1 Plus i Nokia 5.1 Plus – koji nude inovacije kao što su zaslon preko čitavog uređaja i kvaliteta koju očekujete samo od Nokia pametnog telefona. Pokretani najnovijim chipsetom i dio Android One obitelji, oba telefona donose sjajne performanse i umjetnu inteligenciju za snimke, koju biste očekivali od premium pametnog telefona."