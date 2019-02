Spigen otkrio izgled prednje strane Huaweijevih flagshipa P30/P30 Pro

Sredinom prosinca prošle godine proizvođač zaštitnih maski za mobitele – Olixar otkrio je kako će Huaweijevi budući flagshipi – P30 i P30 Pro izgledati sa stražnje strane kućišta. Tada je ujedno i potvrđen broj kamera koje će ti mobiteli imati te njihov razmještaj.

Podsjetimo, P30 koji će biti osnovni flagship model imat će tako tri stražnje kamere, a napredniji P30 Pro – četiri. Sada kojih mjesec i pol dana kasnije, jedan drugi proizvođač zaštitih maski i futrola – Sigel je također dao svoj obol u otkrivanju dizajna predstojećih flagshipa otkrivši nam kako će ti uređaji izgledati s prednje strane.

Naime, iako se prednja strana tih mobitela mogla vidjeti i na Olixarovim renderima, dizajn nije bio posve točan, već je za potrebe prezentacije maski posuđen dizajn od Oppovog mobitela R17 jer je u tom trenutku slovio kao najsličniji dolazećim P30 i P30 Pro mobitelima.

Na Sigelovim renderima vidi se kako Olixar nije previše pogriješio uzevši za primjer Oppov R17. Huawei P30 i Huawei P30 Pro također će s prednje strane imati zaslon preko gotovo cijele površine te će na gornjem središnjem dijelu imati notch u obliku kapljice vode.

