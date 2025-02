Što je Apple sve prešutio tijekom predstavljanja iPhonea 16e?

Apple je putem priopćenja i 15-minutnog videa predstavio "novog člana obitelji", iPhone 16e, koji je predstavljen kao najjeftinija opcija za ulazak u svijet Apple Intelligencea i najnovije generacije iPhonea. Zapravo je riječ o telefonu koji bi trebao biti prihvatljiv za kućni budžet (što je vrlo upitno s obzirom na najavljene cijene), ali isto tako ponuditi "iskustvo šesnaestice". No, kako se ispostavilo, model 16e miljama je udaljen od osnovnog modela 16.

Dug popis nedostataka

U videu i priopćenju ističe se da iPhone 16e ima procesor A18 iz najnovije generacije, no prema dostupnim informacijama, u njemu je jedna GPU jezgra manje (4 umjesto 5) u odnosu na iPhone 16. Spomenut je "sjajni" OLED zaslon, no svjetlina mu je 800 nita uz vršnu od 1.200 nita za HDR – kod osnovnog modela to iznosi 1.000, odnosno 2.000 nita. Zaštita zaslona je poznati Ceramic Shield, no ne u najnovijoj generaciji iz 2024. godine. Dakle – čak i ono što bi se podrazumijevalo da je identično aktualnim modelima, nije. Ugrađeni "notch" na zaslonu ne podržava Appleov Dynamic Island, predstavljen s iPhoneom 15.

Kao glavni vidljivi dodatak koji modelu "e" nedostaje jest širokokutna kamera. Nju je Apple pokušao nadoknaditi 48-megapikselnim senzorom glavne stražnje kamere, tvrdeći da je riječ o 2-u-1 sustavu, koji može i zumirati do 2x. Marketinški to zvuči možda primamljivo, no opcija 2x digitalnog zuma smanjuje kvalitetu fotografija s 48 na 12 MP, dok mogućnosti širokokutnog snimanja u 120˚ nema.

Dvije kamere u jednoj? Dajte, molim vas...

Sustav kamere ne podržava niti primjenu fotografskih stilova tijekom snimanja ili novih algoritama za portrete, a jedina ugrađena stražnja kamera nema niti sensor-shift optičku stabilizaciju. Testiranja će vjerojatno uskoro pokazati koliko taj "2-u-1" sustav zaostaje za modelom 16 (uspoređivati ga s Pro modelima nije niti pristojno). Model "e" ne donosi niti posebnu tipku za kontrolu kamere na desnom boku uređaja, no ona će vjerojatno malo kome nedostajati.

Od ostalih očekivanih dodataka, iPhoneu 16e nedostaje ultra wideband (UWB) čip, koji omogućava precizno pronalaženje ostalih uređaja (slušalica, AirTagova) u blizini uređaja – koji postoji na svim redovnim iPhoneima još od serije 11. Appleov vlastiti 5G modem C1 ne podržava mmWave tehnologiju, a ugrađeni Wi-Fi modul ne podržava nove standarde Wi-Fi 6E niti 7.

Skup i okljaštren

I na kraju, ali ne i najmanje važno, potpuno novi će iPhone 16e doći bez podrške za MagSafe punjenje i dodatke. Dakle, punjači, vanjske baterije i razni dodaci, koji se na sve modele od serije 12 na ovamo mogu na stražnju stranu mobitela "nalijepiti" magnetima, s modelom 16e neće raditi. Veliko je to razočaranje za one koji možda već imaju stalak, novčanik, punjač ili kakav drugi MagSafe dodatak za iPhone. K tome, bežično punjenje ograničeno je na 7,5 W, dok serija 16 nudi punjenje snagom do 25 W.

Svi navedeni uklonjeni dodaci, uz uštedu na starijem zaslonu s notchem i vlastitom bežičnom čipu, omogućili su Appleu sniziti početnu cijenu ulaznog modela tek na 700 eura. Imajući u vidu da je danas moguće osnovni iPhone 16 kod nas kupiti već za 850 eura (na akcijama ponekad i za manje) – teško da se iPhone 16e može nametnuti kao best buy.