iPhone 16 i 16 Plus imaju novi A18 SoC i blago izmijenjen dizajn kamere

SPECIFIKACIJE Ekran iPhone 16: 6,1” Super Retina XDR OLED (1.179 x 2.556, 19.5:9, ~460 PPI), 60 Hz

iPhone 16 Plus: 6,7” Super Retina XDR OLED (1.290 x 2.796, 19.5:9, ~460 PPI), 60 Hz Čip Apple A18 Bionic RAM / Memorija 8 GB RAM / 128, 256, 512 GB Stražnje kamere 48 MP Fusion (f/1.6, dual pixel PDAF, OIS) + 12 MP ultraširoka (f/2.2, 120˚) Prednja kamera 12 MP (f/1.9) Povezivost GSM / CDMA / HSPA / LTE / EVDO / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.3 /Satellite Baterija Trenutno nepoznato Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa iPhone 16: 147.6 x 71.6 x 7.8 mm / 170 g

iPhone 16 Plus: 160.9 x 77.8 x 7.8 mm / 201 g Operacijski sustav iOS 18 Datum predstavljanja 9. rujna 2024.

U sklopu svog velikog događaja zvanog „Glowtime“, Apple je predstavio novu liniju iPhonea. Iako su mnogi iščekivali što novo donose iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max, obični modeli iPhone 16 i iPhone 16 Plus donijeli su dovoljno toga novog da su na kraju ispali vjerojatno i – najzanimljiviji. Prvo i najvažnije, ti modeli iPhone donose podršku za Apple Intelligence, odnosno tvrtkinu verziju umjetne inteligencije, a imaju i novi 3-nanometarski A18 SoC.

iPhone 16 dolazi sa 6,1-inčnim zaslonom, dok iPhone 16 Plus ima 6,7-inčni zaslon, zadržavajući tako dimenzije kao i prethodni modeli. ProMotion tehnologije i dalje nema, tako da je frekvencija osvježavanja i dalje na skromnih 60 Hz. No, što se tiče svjetline, iz Apple kažu da zasloni mogu ići i do 2.000 nita u najsvjetlijim uvjetima, dok je protiv puknuća i ogrebotina zaslužna druga generacija Ceramic Shield zaštite.

Glavni adut ovih iPhonea svakako je novi 3-nanometarski A18 SoC koji je značajno jači u odnosu na A16 SoC kojeg smo imali priliku vidjeti u prošlogodišnjim modelima. Konkretnije, iz Applea navode da je CPU za 30 posto brži u usporedbi s iPhoneom 15, dok je GPU čak do 40 posto brži. Uz to, Apple je u prezentaciji naveo da A18 pruža iste CPU performanse kao i A16 koristeći pritom 30 posto manje energije, što će se svakako odraziti na autonomiji uređaja.

Uz to, Apple je poboljšao i sustav za hlađenje, što, prema njihovim internim testovima, omogućuje do 30 posto bolje performanse tijekom duljeg i zahtjevnijeg korištenja. Kako bi to dobro iskoristili, iPhone 16 i iPhone 16 Plus optimizirani su za gaming te dolaze s podrškom za AAA igre kao što su Resident Evil 7 Biohazard i Assassin's Creed: Mirage, uz hardversku ray tracing tehnologiju.

Što se tiče kamera, 48-megapikselna glavna kamera ostaje ista s otvorom blende f/1.6 i OIS-om, ali sada dolazi s unaprijeđenom obradom slike koja omogućuje fotografije od 24 MP. Riječ je, naime, o takozvanoj Fusion kameri koja ima i 12-megapikselni telefoto senzor s 2x optičkim zumom. Tu je i podrška za 4K video snimanje pri 60 FPS-a uz Dolby Vision, kao i brojne AI značajke za bolju kvalitetu fotografija.

Uz glavnu kameru smjestio se i novi ultraširoki senzor od 12 MP koja dolazi s 13-milimetarskom lećom kao i na prošlogodišnjim Pro modelima i automatskim fokusiranjem koje omogućuje makro fotografiranje. Zbog većeg otvora blende, ultraširoka kamera prima za 2,6 puta više svjetla, što će rezultirati boljim fotografijama u noćnim uvjetima.

Novost oko kamera svakako je i nova tipka Camera Control na bočnoj strani mobitela. Radi se, zapravo, o kapacitivnoj dodirnoj podlozi koja omogućuje korisnicima da jednim dodirom aktiviraju kameru, dok dugim pritiskom počnu snimati video. Kad smo već kod tipki, novi Action Button zamjenjuje Alert Slider i pruža korisnicima mogućnost prilagodbu funkcija, poput snimanja glasovnih bilješki, pokretanja aplikacija i slično.

Što se tiče baterije, Apple nije otkrio njen kapacitet, ali su zato rekli da se mobitel puni do 50 posto u 30 minuta. Novi iPhone 16 i 16 Plus dolaze u crnoj, bijeloj, ružičastoj, zelenoj i plavoj boji, a početni model sa 128 GB interne memorije koštat će 799 dolara. Cijene za hrvatsko tržište trenutno nisu dostupne.