Svjetska premijera pametnih telefona HONOR Magic5 serije i HONOR Magic Vs

U Barceloni na sajmi MWC tehnološki brend Honor predstavio je svoja dva nova flaghsip uređaja za globalno tržište, HONOR Magic5 i preklopnog telefona HONOR Magic Vs

Globalni tehnološki brend HONOR danas je na Mobile World Congressu 2023 predstavio svoj novi pristup tehnologiji usmjeren na čovjeka "Tech to Inspire". Tijekom događaja, HONOR je oživio svoju dual-flagship strategiju na globalnom tržištu, najavivši globalnu dostupnost serije HONOR Magic5 i preklopnog telefona HONOR Magic Vs – najnovijih iteracija uspješne postave HONOR Magic serije spremne korisnicima diljem svijeta pružiti istinsko iskustvo vrhunskih pametnih telefona.

HONOR je u Barceloni predstavio i najnoviji dodatak obitelji HONOR Magic serije – HONOR Magic5 Lite, koji u Hrvatsku dolazi u ožujku. DXOMARK, vodeći svjetski laboratorij za procjenu kvalitete, nedavno je HONOR Magic5 Lite dodijelio prvo mjesto na svijetu po performansama baterije, potvrđujući time poziciju HONOR Magic serije kao lidera u kvaliteti, performansama i inovacijama u industriji pametnih telefona.

HONOR Magic5 Lite

Prvi novopredstavljeni uređaj kojeg ćemo vidjeti na hrvatskom tržištu je HONOR Magic5 Lite, dostupan od ožujka. Njegov 6,67-inčni OLED zakrivljeni zaslon s brzinom osvježavanja do 120 Hz podržava razlučivost od 2400x1080 piksela i prikazuje do 1,07 milijardi boja za reprodukciju slika s nevjerojatnom razinom detalja i živosti. HONOR Magic5 Lite nasljeđuje dizajn legendarnog glavnog modela Magic serije s moćnim sustavom trostruke kamere – koji se sastoji od 64MP iznimno jasne glavne kamere , 5MP širokokutne kamere i 2MP makro kamere – omogućujući korisnicima da zabilježe svoj svakodnevni život u fotografijama i videozapisima koje pritiskom na gumb mogu dijeliti s prijateljima i obitelji.

HONOR Magic5 Lite

Uređaj je lagan i tanak, no unatoč tome ima ultra veliku bateriju od 5100 mAh koja podržava do 29 sati YouTube Music streaminga, 24 sata YouTube streaminga, 19 sati TikTok pregledavanja, do 21 sat istraživanja društvenih medija ili 11 sati igranja sa samo jednim punjenjem. Sve navedeno savršeno je za korisnike koji vole ostati aktivni tijekom dana bez brige da će im se baterija isprazniti. Učinkovitost baterije telefona HONOR Magic5 Lite postigla je ocjenu 152 u DXOMARK testu i zauzela prvo mjesto na DXOMARK globalnoj ljestvici baterija pametnih telefona.

Novi flagship HONOR Magic5 Pro

Pokretan najnovijom mobilnom platformom Snapdragon 8 Gen 2 i uz najnoviji MagicOS 7.1 temeljen na Androidu 13, svestrani novopredstavljeni flagship HONOR Magic5 Pro pruža vrhunske performanse bez premca, omogućujući poboljšanu produktivnost i zabavu u svakom trenutku. HONOR Magic5 Pro jamči impresivno iskustvo gledanja, bilo da korisnici pregledavaju stranice, igraju igre ili čitaju, za što je postavljen na prvo mjesto DXOMARK ljestvice zaslona pametnih telefona s najboljim rezultatom 151.

HONOR Magic5 Pro

HONOR Magic5 Pro zauzeo je i prvo mjesto na DXOMARK globalnoj ljestvici kamera s ocjenom 152, što ga čini pametnim telefonom s najvišom ocjenom kamera testiranim do danas. Najnoviji HONOR-ov flagship nudi snažnu kombinaciju trostruke glavne kamere koja se sastoji od 50MP širokokutne kamere, 50MP ultra širokokutne kamere i 50MP telefoto kamere. Njegov računalni optički algoritam drastično poboljšava jasnoću slike pri zumiranju od 3,5x-100x, izdvajajući uređaj od ostalih pametnih telefona na tržištu.

Preklopni telefon HONOR Magic Vs

Kao HONOR-ov prvi preklopni flagship koji je debitirao izvan Kine, HONOR Magic Vs može se pohvaliti iznimnim dizajnom, zaslonom i performansama koje iskustvo korištenja preklopnog pametnog telefona podižu na višu razinu, kažu iz HONORa. Savršen suputnik za poduzetnike i jet-settere, kao i one kojima je mobilna zabava na prvome mjestu, ovaj uređaj nudi ultimativnu mješavinu stila i sadržaja.

HONOR Magic Vs

Pokretan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 mobilnom platformom i HONOR MagicOS 7.1 temeljenom na Androidu 13, HONOR Magic Vs pruža poboljšane performanse uz veću energetsku učinkovitost za brže i bolje korisničko iskustvo. Iznimno je tanak i lagan telefon s baterijom od 5000 mAh , što je najveći kapacitet baterije među danas dostupnim preklopnim pametnim telefonima u klasi. Zahvaljujući sofisticiranoj strukturi šarke, HONOR Magic Vs čvrsto se preklapa bez razmaka i kada se otvori ima gotovo potpuno ravan zaslon.

Boje, cijene i dostupnost

HONOR Magic5 Lite, pametni telefon namijenjen osobama sa stilom, u Hrvatskoj je dostupan od 1. ožujka u crnoj i smaragdno zelenoj boji. Može se kupiti kod svih operatera i maloprodajnih partnera po cijeni od 369 eura.

Informacije o cijenama i dostupnosti modela HONOR Magic5 Pro i HONOR Magic5 Vs bit će objavljene naknadno.