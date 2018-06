TENAA odobrila Nokia 5.1 Plus

TENAA je na svojim stranicama odobrila novi Nokia smartphone koji je zasad poznat samo po kodnom imenu TA-1109, a pretpostavlja se da se radi o novom Nokia 5.1 Plus smartphoneu za međunarodno tržište

Na stranicama kineske agencije TENAA pojavio se novi pametni telefon tvrtke HMD Global koji je zasad poznat samo po kodnom imenu TA-1109.

Pravo ime ovog telefona zasad nije poznato pa se nagađa da je to Nokia 5.1 Plus za globalno tržište ili možda čak i Nokia X5 za kinesko tržište. Izgledom telefon dosta nalikuje Nokia X6 modelu posebice što se tiče dvostruke stražnje kamere (u slučaju novog telefona to je kombinacija 13 i 5-megapikselnog senzora).

Osnova telefona je neimenovani osmojezgreni čip na taktu od 2 GHz (Qualcommov čip iz Snapdragon 600 serije ili MediaTek Helio P60 čip), a tu je i 5,86-inčni zaslon u 19:9 formatu s rezolucijom od 1520 x 720 piksela, baterija s kapacitetom od 3000 mAh te operativni sustav Android 8.1 Oreo. Korisnici će moći izabrati između 3, 4 ili 6 GB RAM-a te 32 odnosno 64 GB interne memorije.