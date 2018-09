Top 5 najodvratnijih detalja koje je Apple zaboravio objaviti predstavljajući nove modele iPhonea

Nakon što je Apple jučer predstavio novi iPhone i od njega kudikamo zanimljiviji novi Watch, prvi hladan tuš koji je uslijedio bile su puno veće službeno objavljene cijene ovih uređaja za europsko tržište od onih u Sjedinjenim Državama. Kopkajući, međutim, po "small printu" na Appleovim stranicama može se pronaći još čitav niz bezobraznih, pa čak i odvratnih detalja, koji su izostavljeni tijekom prestavljanja u Steve Jobs Theatreu u Cupertinu. Evo naših pet favorita.

1. S novim iPhoneima se više neće isporučivati Lightning-to-3,5mm adapter za slušalice

Od kada je s Apple s predstavljanjem iPhonea 7 ukinuo 3,5-mm audio-priključak, u pakiranju svih svojih mobitela korisnicima je "poklanjao" i adapter s kojim su svoje stare slušalice ipak mogli spojiti s telefonom putem Lightning priključka. Uz nove iPhone, modele XR, Xs i Xs Max taj se priključak neće isporučivati. Štoviše, neće se više isporučivati niti s jednim modelom, pa čak niti sa starijim iPhoneima s kojima se prije isporučivao. Od sada taj adapter - ako ga želite - možete kupiti, za 9 dolara (cijena u SAD-u).

2. S novim iPhoneima ne isporučuje se brzi punjač, već "običan", spori, iako podržavaju brzo punjenje

Ovo, doduše, nije nikakva novost. I stariji iPhonei su podržavali tzv. fast-charging, s kojim se baterija za samo 30 minuta može napuniti preko 50%, no isporučivali su se s "običnim", sporim punjačem kojem treba gotovo tri sata, pa i više (ovisno o modelu telefona) da se napuni do kraja. Ovu praksu je Apple zadržao, pa ako želite brzo puniti svoj novi mobitel, 30W USB-C punjač možete kupiti za 49 dolara (cijena u SAD-u). Podržano je i korištejne third-party punjača, no isključivo s originalnim Apple USB-C to Lightning kablom koji košta 19 dolara.

3. Cijena zamjenske baterije za sve iPhone skače s 29 dolara na 49, 69 ili 79 dolara

Zbog tzv. BatteryGatea Apple je morao ponuditi zamjenske baterije, izvan jamstvenog roka, za sve modele iPhonea po čak 63% nižoj cijeni od originalne (29 dolara umjesto 79 dolara). Tom cjeniku bliži se kraj. Točnije, od 1. siječnja 2019. zamjenska baterija izvan jamstvenog roka za iPhone Xs, Xs Max, XR i X koštati će 69 dolara, za modele SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 i 8 Plus 49 dolara, a za sve ostale modele 79 dolara (cijena u SAD-u).

4. Ukida se iPhone X

Appleov dosadašnji običaj bio je spuštanje cijene prošlogodišnjim modelima onog trenutka kada bi predstavio nove modele. I ovaj put je to učinjeno, ali samo za iPhone 8 i iPhone 8 Plus, dok iPhoneu X u potpunosti prestaje službena prodaja od strane Applea. Drugim riječima - jedini dostupni modeli s OLED-om su ovi novi, najskuplji, Xs i Xs Max. Osim iPhonea X prestaje i prodaja modela 6s i - nažalost - SE.

5. Apple Watch Series 4 neće odmah podržavati EKG, a kada dođe dobit će ga samo Ameri

Jedina doista bitna i zanimljiva novost s Appleovog jučerašnjeg keynotea bilo je predstavljanje nove verzije Watcha, tj. njegove mogućnosti očitavanja EKG-a korisnika, što omogućuje kombinacija senzora otkucaja srca, elektroda ugrađenih u digitalnu krunu sata i posebne aplikacija za EKG. Zaista impresivno i prvi put viđeno na pametnim satovima, te nadasve korisno, osobito srčanim bolesnicima. No, prešućeno je kako će ova mogućnost biti aktivirana tek "kasnije ove godine" i to samo korisnicima u SAD-u, do daljnjeg...