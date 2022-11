Vivo X80 Lite 5G stiže u Hrvatsku i atraktivnim dizajnom cilja na mlađe korisnike

Ekran 6,44” AMOLED (1080 x 2404 ~409 PPI), 90 Hz Čip MediaTek Dimensity 900 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 256 GB Stražnje kamere 64 MP (f/1.8, PDAF, OIS) + 8 MP ultraširoka (f/2.2) + 2 MP makro (f/2.4) Prednja kamera 50 MP (f/2.0, AF) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5,2 Baterija 4.500 mAh (neizmjenjiva) / 44 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 159,2 x 74,2 x 7,8 mm / 186 g Operacijski sustav Android 12, Funtouch OS 12 Datum predstavljanja 22. rujan 2022.

Vivo je početkom studenog u Hrvatsku doveo čak četiri nova mobitela, među kojima se našao i X80 Lite 5G, koji je od kolovoza na kineskom tržištu poznat kao Vivo 25. Riječ je o mobitelu srednjeg ranga koji cilja na mlađu publiku, a koji se može pohvaliti atraktivnim dizajnom u zlatnoj (Sunrise Gold) i crnoj (Diamond Black) boji.

Vivo X80 Lite 5G ima 6,44-inčni AMOLED zaslon Full HD rezolucije te frekvencije osvježavanja od 90 Hz. Iako zaslon dolazi s HDR10+ certifikatom i prikaz sadržaja će prosječnim korisnicima biti zadovoljavajući, potrebno je istaknuti da konkurencija u ovom cjenovnom rangu već dobrano nudi 120-hercne zaslone. Oni kojima je svaka sličica u sekundi bitna, trebaju imati to na umu.

Pogoni ga MediaTek Dimensity 900, SoC srednjeg ranga napravljen na 6-nanometarskom proizvodnom procesu, a predstavljen u svibnju 2021. godine. Uparen je s 8 GB RAM-a koji se pomoću Extended RAM 3.0 tehnologije može dodatno proširiti za još 8 GB, a tu je i 256 GB interne memorije proširive microSD karticom.

Na leđima se nalazi glavna kamera od 64 MP otvora blende f/1.8, koja dolazi s PDAF-om i optičkom stabilizacijom slike. Uz nju, smjestila se i 8-megapikselna ultraširoka kamera te makro od 2 MP. Vivo ističe kako će glavna kamera pružati fotografije pune detalja i kontrasta, čak i u uvjetima slabijeg osvjetljenja. Tu je, naravno, i mnoštvo značajki za fotografiju i videografiju, koje će mlađi korisnici vjerojatno cijeniti.

S prednje strane nalazi se 50-megapikselna prednja kamera s AI poboljšanjima slike. Baterija kapaciteta 4.500 mAh trebala bi pružati do jedan dan autonomije, no Vivo X80 Lite 5G svakako stiže i s podrškom za 44-vatno punjenje koja ju napuni do „stotke“ za 61. minutu. Od ostalih značajki, valja istaknuti VC hlađenje, IP54 certifikat, otisak prsta u gumbu za uključivanje zaslona te Funtouch OS 12 temeljen na Androidu 12.

Mobitel je dostupan za kupnju na našem tržištu po cijeni od 3.499 kuna, odnosno 464,40 eura.