Xiaomi Mi 9 SE prvi mobitel sa Snapdragonom 712

Xiaomi je danas točno kako je i bilo najavljeno predstavio svoj ovogodišnji flagship Mi 9. No, uz njega je stigao i jedan slabiji model, koji će shodno tomu imati i pristupačniju cijenu – Mi 9 SE, koji je ujedno i prvi mobitel koji je službeno predstavljen s novim Snapdragonom 712.

Mi 9 SE ima manji, 5,97“ AMOLED zaslon, 6 GB RAM-a te ovisno o modelu 64 GB, odnosno 128 GB interne memorije. Iako je riječ o slabijem modelu Xiaomi ga je opremio sa zaslonom unutar kojeg je integriran skener otiska prsta.

Mi 9 SE je zadržao konfiguraciju s tri stražnje kamere, one su očekivano slabijih mogućnosti. Glavni senzor i dalje ima 48 MP kao što je to slučaj i s flagshipom Mi 9, no ostala dva imaju manju razlučivost, od 13 MP i 8 MP. Prednja kamera kojom će kupci obavljati video pozive i snimati selfije zadržala je razlučivost od 20 MP.

Xiaomi je ovaj model opremio s baterijom kapaciteta 3.070 mAh, što je neznatno manje u usporedbi s Mi 9 (3.300 mAh). Veća je razlika u tehnologiji brzog punjenja koja je kod SE modela 18-vatna, a kod Mi 9 27 W. Ljubitelji glazbe u pokretu morat će se pomiriti s činjenicom kako ni ovaj jeftiniji model nema 3,5-milimetarski audio utor, već samo USB-C koji služi za kako za punjenje baterije tako i za prikapčanje slušalica.

Mi 9 SE ima podršku za Game Turbo tehnologiju koja automatski povećava performanse uređaja kada je pokrenut neki od igraćih naslova. Softversku stranu uređaja čini najnoviji MIUI 10 koji se pakt temelji na zadnjoj inačici Androida – 9.0 Pie.

Mi 9 SE bit će moguće nabaviti u tri različite boje kućišta – crnoj, ljubičastoj i plavoj. Cijena ovisno o izabranom modelu iznosit će oko 260 eura (6 GB/64 GB), odnosno oko 300 eura (6 GB/128 GB).