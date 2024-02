Ako trebate dodatni prijenosni ekran za laptop, ViewSonic VX1655 to nudi u 4k OLED varijanti

SPECIFIKACIJE – ViewSonic VX1655- 4k OLED Ekran 15,6'' (3840x2160) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje OLED Kontrast/Svjetlina 100000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x USB C, miniHDMI, 3,5 mm audio

Dvije ključne riječi za ViewSonic VX1655 su OLED te USB-C. Radi se o prijenosnom monitoru koji je nadogradnja već postojećeg IPS modela koji je bio sličan vizualno, ali je dolazio s Full HD rezolucijom i drugačijom tehnologijom ekrana. U našim se trgovinama može kupiti ta IPS verzija za oko 350 eura, dok je očekivana cijena OLED inačice oko 500 dolara, ali treba vidjeti kakvu će cijenu postaviti domaći trgovci.

Monitor se može podesiti u više nagiba pomoću stalka, a moguće je i okretanje u pivot način rada

Masa od samo 600 grama jedna je od velikih prednosti ovog monitora jer omogućuje da uz laptop ne optereti previše korisnika u torbi ili ruksaku. Relativno tanki rubovi oko ekrana nalaze se na tri strane, dok je „brada“ uređaja nešto deblja. Monitor je vrlo tanak, kao što je to i uobičajeno s OLED panelima, a na mjestu ga drži stalak u kojemu se nalazi i hardver uređaja. Stalak se kod prenošenja slaže uz ekran. Moguće je ViewSonic VX1655 koristiti i u pivot načinu rada, a na donji dio kućišta ugrađen je utor za montiranje na tronožac, što je osmišljeno za fotografe ili video snimatelje koji trebaju provjeru kadra.

OLED panel apsolutna je zvijezda uređaja jer donosi ogroman kontrast, relativno visoku svjetlinu i precizan prikaz boja

A slika će na ViewSonic VX1655 4K OLED monitoru donijeti sve one prednosti tehnologije kao što je izniman prikaz crne, ogroman kontrast i odličnu pokrivenost boja koja uključuje pokrivanje 100% DCI-P3 spektra. Monitor je klasičnog 16:9 formata i visoke 4K rezolucije koja na ovoj 15,6 inčnoj dijagonali donosi izrazito veliku gustoću piksela. Monitor inače ima i vrlo pristojnu svjetlinu od 400 cd/m2 te odziv od 1 ms. Velika je vjerojatnost da će na ovom monitoru slika biti bolja nego na laptopu s kojim ga koristite kao pomoćni ekran, a s obzirom na karakteristike OLED ekrana moguće ga je koristiti i za produktivne aplikacije uz office, multimediju pa čak i gaming namjene. Kod igranja treba napomenuti ograničenje od 60 Hz te ne postojanje podrške za promjenjivu stopu osvježavanja ili bilo koje druge gaming standarde.

U prilagodljivom stalku nalazi se hardver i sva sučelja ovog monitora

Sav hardver koji pokreće monitor te sučelja nalaze se u stalku na koji se monitor naslanja. Od dostupnih sučelja tu su dva USB C priključka koji podržavaju power delivery. Moguće je monitor napajati preko laptopa, ali u slučaju da monitor priključite na USB-C punjač, preko njega je također preko USB C konekcije moguće napajati i laptop. Tu su još mini HDMI sučelje te 3,5 mm utor za slušalice. Inače u paketu uz monitor stižu miniHDMI na HDMI te USB C na USB C i USB C na USB A kablovi. Za navigaciju po OSD izborniku ViewSonic je ugradio mali joystick na dnu stalka s desne strane. U paketu stiže i kvalitetni pokrov koji se magnetima pričvršćuje uz ekran i štiti ga u prenošenju.