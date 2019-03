Asus ProArt PA34VC, zakrivljeni monitor za profesionalce

Asus je u svoju profesionalnu liniju monitora ProArt dodao novi model – PA34VC. Riječ je o monitoru sa zakrivljenim IPS panelom koji se odlikuje još i visokom razlučivošću te filmskim omjerom stranica.

Asusov ProArt PA34VC monitor ima dijagonalu zaslona od 34,1“, razlučivost od 3.840 x 1.440 točaka te omjer stranica od 21:9. kao takav idealan je za sve korisnike koji se bave video montažom ili sličnim poslovima gdje se više cijeni širina zaslona nego visina.

Budući je riječ o profesionalnom monitoru odlikuje ga i visoka točnost prikaza boja - PA34VC podržava 100% sRGB spektra te je u mogućnosti prikazati do 1,07 milijardi boja. Nadalje, kontrast iznosi 1.000:1, osvjetljenje 300 nita, brzina odziva 0,1 ms (GtG), a maksimalna brzina osvježavanja je 100 Hz.

Monitor je opremljen s dva Thunderbolt 3 porta i podržava punjenje drugih mobilnih uređaja (do 60W). zatim tu su i dva HDMI (2.0b) porta te jedan DisplayPort. Asus je dodao i stereo zvučnike od 2 W te 3,5-milimetarski audio port.

ProArt PA34VC podržava i PiP i PbP značajke. Zahvaljujući tome, na jednom monitoru može biti prikazan sadržaj s dva ili više različitih izvora. Monitor dolazi tvornički kalibriran, no, u slučaju da se pojavi potreba za kalibracijom tu je Asusova ProArt Calibration tehnologija. kad smo kod tehnologija spomenimo i podršku za Ultra-Low Blue Light i Flicker-Free tehnologije čiji je zadatak zaštititi korisnikove oči tijekom dugotrajnog rada ispred zaslona.

Postolje monitora je ergonomsko, može se zakretati u lijevu i desnu stranu (od -30 do +30 stupnjeva), naprijed-nazad (od -5 do +23 stupnjeva) te podešavati po visini (od 0 do 120 milimetara). Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Očekivana cijena je oko 1.200 eura.