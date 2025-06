Mini LED gaming monitor BenQ Mobiuz EX321UX ima bogatu opremu, visoku svjetlinu i 144 Hz

SPECIFIKACIJE – BenQ Mobiuz EX321UX Ekran 32'' (3.840x2.160) / 144 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/mini LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 700 cd/m2 Vrijeme odziva 0,01 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.1 (1 x eARC), DisplayPort 2.1, 3 x USB C, USB A

Zbog velikog naleta OLED i mini LED monitora koji i dalje drže visoku cijenu, korisnici sada mogu pronaći klasične LED modele, bilo s VA ili IPS panelom po povoljnijim iznosima. BenQ Mobiuz EX321UX je 4K gaming model s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i velikim brojem zona lokalnog zatamnjenja. O korisniku ovisi vrijedi li napredan sustav local dimminga, visoka svjetlina, HDR podrška i bogata opremljenost cijene od 946 eura za koliko se može naći na domaćem tržištu.

Daljinski upravljač nije uobičajeni suputnik gaming monitora

BenQ nije sve karte stavio na gaming izgled, pa iako tronožni stalak izgleda donekle agresivno, najveća mana mu je što na stolu zauzima nešto više mjesta. Estetikom spaja bijelu boju s bakrenim detaljima. Sprijeda monitor oko ekrana ima crne rubove, a igra crnog trokuta oko hvatišta stalka i bijelog kućišta igra se i straga. Od ergonomskih mogućnosti BenQ Mobiuz EX321UX donosi podešavanje po visini i nagibu te mogućnost zakretanja od 15 stupnjeva.

BenQ Mobiuz EX321UX je 4K IPS monitor s Quantum Dot slojem i mini LED pozadinskim osvjetljenjem. Ima brz odziv i 144 Hz te 1152 zone lokalnog zatamnjenja

Ovaj 4K monitor dolazi s IPS panelom, no prava zvijezda je mini LED pozadinsko osvjetljenje koje omogućuje napredno upravljanje lokalnim zatamnjenjem u čak 1152 zone što doprinosi boljem kontrastu i prikazu crne. Istovremeno, ova tehnologija omogućuje visoku razinu svjetline, pa monitor dolazi sa svjetlinom od 700 cd/m2 te čak 1000 cd/m2 u peaku. Sve ove karakteristike omogućuju HDR10 i DisplayHDR 1000. Monitor stiže i s Quantum Dot slojem, a da ovo nije nužno samo gaming uređaj dokazuje pokrivanje 99% DCI-P3 i Adobe RGB spektra, što se reflektira i u postojećim modovima rada monitora. No, vratimo se malo na primarnu svrhu ovog modela, pa tako BenQ Mobiuz EX321UX dolazi s brzim odzivom od 1 milisekunde i ima stopu osvježavanja panela od 144 Hz. Monitor također dolazi s AMD FreeSync Premium Pro podrškom te kompatibilnosti s Nvidia G-Sync, a u načinu rada za konzole podržan je 4K/120Hz.

Među konektorima su dva HDMI 2.1 od čega jedan podržava eARC, a tu su i DisplayPort 2.1 te USB C

Od dodatnih stvari, ovaj monitor dolazi s daljinskim upravljačem pomoću kojeg možete podešavati postavke, a tu je i KVM prekidač koji omogućuje upravljanje s više izvora slike pomoću jednog seta miša i tipkovnice. Zanimljiv je set konektora sa stražnje strane koji uključuje dva HDMI 2.1 od kojih jedan ima eARC funkcionalnost. Tu je i novi DisplayPort 2.1 konektor te tri USB C-a od čega jedan podržava power delivery do 65 W i alternativnu DisplayPort funkcionalnost. Monitor stiže i s jednim USB A te 3,5 mm audio konektorom. Ukupno se radi o premium gaming monitoru koji donosi visoku svjetlinu, kvalitetu prikaza i bogatu opremljenost, no sve to ima dosta visoku cijenu za koju u istom rangu postoje i konkurentni OLED modeli.