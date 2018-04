BenQ EW3270U, 4K rezolucija u 32 inča

BenQ je predstavio još jedan monitor visoke, 4K rezolucije. Radi se o 32-inčnom modelu naziva EW3270U za kojeg proizvođač navodi i kako podržava HDR, no o tome ćemo nešto kasnije.

Kako smo već naveli ovaj model je opremljen 32-inčnim panelom (VA) 4K rezolucije (3.840 x 2.160 točaka). Kako stoji na službenim stranicama proizvođača monitor se odlikuje još i kontrastom od 3.000:1, brzinom osvježavanja od 60 Hz, brzinom odziva od 4 ms, te 95-postotnom podrškom za DCI-P3 spektar.

Upravo ovaj zadnji podatak ruši navode o postojećoj podršci za HDR. Naime, nedavno je VESA jasno definirala što je HDR standard i koje preduvjete monitori moraju zadovoljiti da bi dobili HDR certifikat. Budući da BenQ EW3270U nema minimalno osvjetljenje od 400 nita, već 300 nita može nositi tek oznaku HDR Ready ili sličnu.

Nadalje, monitor uz prilagodbu nagiba (-5 do 15 stupnjeva) ne podržava nikakve druge. Nema mogućnost podešavanja po visini i sl. No, zato podržava različite tehnologije za zaštitu očiju (Flicker-Free, Low Blue Light i Brightness Intelligence Plus), bolji prikaz video materijala (Smart Focus, Super Resolution) i bolji gaming (FreeSync).

Monitor većinom raspolaže s modernim setom konektora – HDMI (2x), DisplayPort (1x) i USB-C (1x). Nadalje tu su i 3,5-milimetarski audio port te stereo zvučnici od 2 W. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.