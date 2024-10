BenQ PD3225U je monitor prilagođen za Apple korisnike i kreativne profesionalce

SPECIFIKACIJE – BenQ PD3225U Ekran 32'' (3.840x2.160) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS Black / LED Kontrast/Svjetlina 2000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2x Thunderbolt 3 (power delivery 85 W, DisplayPort) USB C, USB Type B, USB 3.2 Type A

S obzirom na cijenu Apple Studio Display monitora koji uz to ima dijagonalu od 27 inča, logično je da mnogi proizvođači nude na tržištu alternative. BenQ je tako ponudio model PD325U koji ima Thunderbolt 3 konekciju i mogućnost brzog preuzimanja profila boja s MacBook računala, pri čemu je barem vani cijena dosta niža. Također, nije potrebno plaćati posebno za ergonomske mogućnosti.

Poslovni izgled prisutan je i straga, gdje se uz prema dolje skrivena sučelja nalazi i joystick za navigaciju po izbornicima

Monitor ima dizajn kojim se pokušava uklopiti u profi minimalistički koncepet i dolazi u mat crnoj boji, s metalnom bazom iz kojeg se diže stalak koji omogućuje napredne ergonomske mogućnosti, uključujući podešavanje po visini, nagib naprijed natrag te pivotiranje. Monitor bojom ne prati estetiku Applea, a nudi vrlo tanke rubove oko ekrana i lako će se uklopiti s Windows i Mac okruženjima. Zanimljiv dodatak koji dolazi uz monitor je tzv. Hotkey Puck G2, odnosno kotačić koji omogućuje uređivanje postavki iz OSD izbornika. Tako kotačićem podešavate svjetlinu, odnosno druge postavke iz menija. Tipke 1, 2 i 3 su namještene za postavke profila boja DCI-P3, Display P3 i sRGB.

IPS Black panel, 4k rezolucija i precizan prikaz boja te prilagođeni profil za Mac korisnike neki su od glavnih aduta ovog monitora

BenQ PD3225U je monitor koji ima IPS Black panel i 4k rezoluciju. Po nativnoj stopi osvježavanja ekrana od 60 Hz vidljivo je da se ovdje isključivo radi o radnom modelu i to onom namijenjenom kreativnim profesionalcima. I dok je cijenom i mogućnostima izuzetno konkurentan u odnosu na Apple Studio Display, ne može se mjeriti po gustoći piksela koja je ovdje 140 PPI. S druge strane, monitor se može podičiti pokrivanjem 98% P3 i 100% sRGB spektra. Također dolazi s VESA DisplayHDR 400 certifikatom i svjetlinom od 400 cd/m2 koja u HDR načinu može ići do 500 cd/m2 čime je isto ispod 600 koliko nudi Studio Display. IPS Black panel ima prednost u odnosu na klasične IPS zaslone u vidu boljeg prikaza crne te dvostruko višeg kontrasta. I dalje je to u usporedbi s OLED tehnologijom nizak kontrast.

Hotkey Puck G2 omogućuje lakše podešavanje postavki iz izbornika poput profila boja, svjetline i ostalog

Precizan prikaz boja je ono čime se BenQ najviše diči, pa uz tvorničku kalibraciju ističe Pantone certifikat. Među modovima rada, nudi se i M-Book način koji kroz jedan klik sinkronizira boje da savršeno odgovaraju MacBooku. Inače monitor dolazi s Display Pilot 2 softverom koji nudi brojna detaljna podešenja za sve vrste korisnika, a uključuju i podjelu slike kraj slike ili slike u slici. Ovaj model inače dolazi i s KVM prekidačem što znači da je moguće jednom periferijom lako upravljati s više izvora slike. Također, dva Thunderbolt 3 porta omogućuju povezivanje u daisy chain, pa će Mac korisnici lako dobiti okruženje s dva ovakva modela.

Monitor ima napredne ergonomske mogućnosti, pa uz podešenje po visini, nagib i zakretanje nudi i pivot opciju

Što se tiče sučelja, osim spomenutih Thunderbolta, tu su još dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, i dodatni USB hub za lakše spajanje periferije. Izdvaja se još utor za slušalice te spomenuti Hotkey Puck G2. Cijena ovog monitora na stranici proizvođača je 1049 dolara, dok se kod nas može u nekim web trgovinama naručiti za 1337 eura, pri čemu još nije dostupan u većini poznatih domaćih IT trgovina.