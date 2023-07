BenQ Mobiuz EX480UZ je veliki OLED gaming monitor dijagonale 48 inča

SPECIFIKACIJE – BenQ Mobiuz EX480UZ Ekran 48'' (3.840x2.160) / 120 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje OLED Kontrast/Svjetlina 1350000:1/ 450 cd/m2 Vrijeme odziva 0,01 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB C (power delivery, Display Port, 2x USB 3.2, USB Type B

Prije par godina pojavio se trend korištenja OLED televizora kao gaming monitora. Razlozi za to su bili su visoki kontrast, prikaz boja i HDR sadržaja u panelu koji ima vrlo dobar odaziv. Tranzicija OLED ekrana prema monitorima nije bila brza, no polako sve veći broj proizvođača nudi upravo ovu tehnologiju kao što su to nedavno predstavljeni LG Ultragear 27GR95QE-B ili golemi Samsung Odyssey G95SC.

Čvrsti stalak na mjestu drži ovaj iznimno veliki monitor

Samo jedan inč manju dijagonalu ekrana ima BenQ Mobiuz EX480UZ, no umjesto Samsungovog Ultra širokog pristupa s omjerom stranica 32:9, BenQ je predstavio tradicionalniji 16:9 format uz 48'' dijagonalu. Dizajnerski vas ovaj model možda neće osvojiti ljepotom, ali se to sve mijenja kada se upali veliki OLED zaslon. Oko njega su vrlo tanki rubovi, dok je s donje strane monitora nešto deblji rub u koji je proizvođač smjestio dva 5 W zvučnika i 10 W woofer. Monitor dolazi u crnoj mat boji, a masivni klasični monitor stalak ima narančaste naglaske koji podižu vizualnu priču. Zbog veličine model Mobiuz EX480UZ nema previše mogućnosti za ergonomske prilagodbe.

BenQ je sučelja smjestio sa stražnje lijeve strane, a izdvajaju se dva HDMI 2.1 porta, DisplayPort i USB-C utor

BenQ pobrinuo se da se ne oskudijeva u izboru sučelja, pa su tu dva HDMI 2.1 porta, DisplayPort 1.4 i USB C s power delivery i opcijom povezivanja kao DisplayPort. Tu su još dodatna USB sučelja. Moguće je povezati više izvora poput modernih konzola i gaming računala pri čemu ćete moći provući 4K signal u 120 Hz. Monitor dolazi s ugrađenim KVM prekidačem što znači da ćete s jednim setom periferije moći jednostavno se prebacivati po ulaznim signalima. Monitor može podijeliti sliku na do četiri pojedinačne pri čemu će svaki virtualni monitor imati Full HD rezoluciju.

Veliki 48'' OLED zaslon dolazi sa 120 Hz refresh rateom i vjernim prikazom boja koji pokriva više od 100% sRGB i 98% DCI-P3 spektra. OLED nativno ima odličan prikaz crne boje i posljedično visok kontrast. BenQ je naveo da ovaj monitor ima svjetlinu do 450 cd/m2, što znači da će i prikaz HDR-a biti jako dobar. Za gaming je tu još implementiran AMD FreeSync Premium, a deklariran je i brzi odziv. Monitor očito nije za esport kompetetivne igrače, ali za sve druge gaming namjene donosi OLED kvalitetu slike i dovoljno responzivan ekran za PC i konzolaške scenarije igranja.

Jednostavan daljinski upravljač pomoći će u lakšoj navigaciji kroz opcije monitora

Od zanimljivih detalja ovaj monitor dolazi s HDRi tipkom koja prebacuje iz HDR signala u HDRi odnosno, ovisno o svjetlosnim uvjetima u prostoriji monitor sam prilagođuje HDR sliku. Monitor dolazi i s daljinskim upravljačem koji omogućuje lakša podešavanja u bogatom OSD izborniku. Veliki gaming OLED monitor dolazi i s nizom tehnologija za sprječavanje zamaranja oka poput opcije za smanjivanje emisije plavog svjetla.

Izrada od kvalitetnih materijala, kombinacija OLED ekrana i 120 Hz te glasni prednje postavljeni zvučnici glavne su prednosti uz samu veličinu od 48 inča. Tražite li višu svjetlinu, mini LED opcije su tu bolji odabir, a u ovom cjenovnom rangu ima širok raspon različitih alternativa. Monitor nije dostupan na našem tržištu kod najpoznatijih trgovina IT opremom, ali ga je moguće naručiti za oko 2090 eura u nekim web trgovinama.