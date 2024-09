Dell Alienware AW2725QF je IPS gaming model s opcijom brze promjene između 180 i 360 Hz

Novi IPS gaming monitor poznatog izvanzemaljca donosi mogućnost brzog mijenjanja između 4k/180 Hz i Full HD/360 Hz. Uz to se radi o modelu s brzim odzivom, mnoštvom sučelja i HDR mogućnostima

SPECIFIKACIJE – Dell Alienware AW2725QF Ekran 27'' (3.840x2.160) / 180 (360) Hz Tip matrice IPS Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2 (600 HDR) Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, 2x DisplayPort, 3 x USB-A,

USB B, USB C

Jedno slovo može činiti ogromnu razliku, a za to je odličan dokaz Dell Alienware AW2725QF, novi gaming monitor poznatog proizvođača koji ima vrlo slično ime nedavno kod nas predstavljenom modelu AW2725DF. Iako je razlika u imenu sitna, radi se o modelima s potpuno drugim tehnologijama i dramatično različitim cijenama. Dok je ovdje riječ o 27'' IPS monitoru, njegov prethodnik i gotovo dvostruko skuplji DF ima OLED zaslon. Glavna mogućnost ovog modela je brzo prebacivanje između 4k/180 Hz u Full HD/360 Hz način rada.

RGB osvjetljeni prepoznatljivi logo glavna je odrednica dizajna straga, gdje su uz ergonomski raznovrstan stalak smještena i sva sučelja

Dizajnerski, radi se o sličnom modelu kao što je to OLED stariji brat iako nisu u potpunosti iste dimenzije, sučelja i dodatne opcije. Monitor ima šesterokutnu bazu s idejom stavljanja tipkovnice tik do monitora. Iz nje se uzdiže raznovrsni i robusni stalak koji omogućuje podešavanje po visini, zakretanje, nagib i pivot način rada. Sa stražnje strane nalaze se logo vanzemaljca i broj 27 koji mogu svijetliti u bilo kojoj boji RGB spektra. Dodatna opcija koju monitor nudi je stalak za slušalice, što je dosta zanimljivo s obzirom da nema audio izlaz. Od sučelja, koja su smještena na stražnjoj strani okrenuta prema dolje izdvajamo dva HDMI 2.1 porta, Display Port i USB C koji ima power delivery od 15 W. Tu su još tri klasična USB A te jedan USB B port.

IPS panel 4k rezolucije dolazi s 180 Hz, a smanjenjem rezolucije na Full HD povećava se refresh rate na 360 Hz

S prednje strane ima s tri strane tanke rubove oko panela, dok je na bradi smješten Alienware natpis. Radi se o modelu s IPS ekranom, visokom 4k rezolucijom i stopom osvježavanja ekrana od 180 Hz. Kao posebnost ovog modela Dell izdvaja prebacivanje u mod rada na Full HD rezoluciji kada se udvostručuje stopa osvježavanja ekrana i iznosi onda 360 Hz. To se radi putem joysticka smještenog na dnu ekrana odabirom te opcije u OSD izborniku. Kao i kod ostalih monitora moguće je odabrati i druge rezolucije između. Monitor inače ima brz odziv od 1 ms, svjetlinu od 400 cd/m2 koja se u HDR načinu rada penje do 600 cd/m2. Kontrast je kao i kod drugih IPS monitora vrlo skroman, ali je zato kut gledanja izvrstan. Ovaj model pokriva 100% sRBG i 95% DCI-P3 spektra.

Od dostupnih sučelja ističu se dva HDMI 2.1 porta, DisplayPort i USB C

Dell Alienware AW2725QF ne dolazi s ugrađenim zvučnicima i nema 3,5 mm utor za slušalice. Jedan od HDMI portova podržava eARC pa je moguće povezati vanjske zvučnike. Monitor ima opcije slike u slici i slike kraj slike, a uz promjenjivi refresh rate za PC igrače podržava ALLM i spreman je za igrače konzola. Radi se ukupno o gaming modelu koji je namijenjen kompetitivnim igračima s nešto pristupačnijom cijenom u odnosu na OLED model. Spomenuti OLED ove veličine na našem tržištu košta oko 1000 eura, dok mu IPS nasljednik još nije stigao u domaće trgovine, a na Dellovim stranicama ima cijenu od 599 dolara.