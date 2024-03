Dell UltraSharp U4025QW zakrivljeni je radni monitor sa 120 Hz i IPS Black panelom za profesionalce

SPECIFIKACIJE – Dell UltraSharp U4025QW Ekran 40'' (5120 x 2160) / 120 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPSBlack / Edge Kontrast/Svjetlina 2000:1/ 450 cd/m2 Vrijeme odziva 8 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2x USB-C (Thunderbolt 4),

3x USB-C, 5x USB A, Ethranet, 3,5 mm audio

Dell je među cjenjenijim proizvođačima kada se radi o monitorima za poslovne korisnike u koje uključujemo i one koji koriste profesionalne aplikacije za dizajn, fotografiju, video ili 3D. Jedan od takvih monitora bio je kod nas predstavljen UltraSharp U3824DW, a sada je njegove mogućnosti i opremu Dell podigao na viši nivo što se ponajviše očituje u rezoluciji, veličini i stopi osvježavanja ekrana.

Sivo bijela estetika uklopit će se u radni prostor. Monitor straga skriva sučelja prema dolje, a s lijeve strane ima joystick za upravljanje OSD izbornikom

Model Dell UltraSharp U4025QW veliki je 40 inčni model sa zakrivljenim ekranom izuzetno bogato opremljen i s IPS Black tehnologijom panela. Dizajn je gotovo nepromijenjen već nekoliko generacija i tu je srebrna klasična Dell baza na kojoj se nalazi masivni stalak s rupama za cable management. Sam stalak omogućuje raznolika ergonomska podešenja kao što je podešavanje po visini, zakretanje lijevo-desno i nagib naprijed-natrag. Jasno, ovako veliki i široki monitor ne nudi mogućnost pivotiranja. Na već uobičajenoj lijevoj stani straga Dell je ugradio tipku za paljenje monitora i joystick za upravljane s OSD izbornikom. S prednje strane na radnoj plohi dominira gigantski ekran, oko kojeg je Dell stavio iznimno tanke rubove osim na „bradi“ gdje je smješten Dell logo.

Tanki rubovi oko ekrana dodatno u prvi plan stavljaju veliki zakrivljeni monitor s IPS Black panelom visoke 5k rezolucije i kvalitetnim prikazom boja

Nekoliko stvari ide na mlin potencijalnim korisnicima ovog velikog monitora. Dell je isporučio 40'' IPS Black panel kojeg im radi LG Display, a radi se o nadogradnji IPS tehnologije s posebnim naglaskom na prikaz crne. U odnosu na standardni IPS, ovaj panel ima dvostruko viši kontrast pri čemu su se zadržale pozitivne karakteristike tehnologije kao što su precizan prikaz boja i odlična vidljivost iz kutova. Dell UltraSharp U4025QW inače ima visoku rezoluciju od 5120x2160 na 21:9 omjeru stranica. Radi se o proširenoj 4k rezoluciji zbog širine monitora, a Dell ju zove 5K2K. U svakom slučaju, radi se o dovoljnoj gustoći piksela za ozbiljan rad, a kreativnim profesionalcima moglo bi se svidjeti 99% DCI-P3 i 100% sRGB pokrivenosti spektra boja, pri čemu Dell nije naveo vrijednosti za Adobe RGB. Relativni novitet, barem za Dell premium poslovne monitore je i stopa osvježavanja ekrana od 120 Hz koja će pomoći u smanjenju artefakata, trganja slike i cijelog uglađenijeg doživljaja. Ekran ima i visoku svjetlinu od 450 cd/m2 koja u HDR načinu rada ide i preko 600 zbog čega ima i VESA DisplayHDR 600 certifikat.

Tu je sve što se može dodati na monitor. Od HDMI 2.1, DisplayPorta 1.4, do dva Thunderbolta i cijelog niza USB C i A sučelja

Jedna od velikih prednosti ovog modela je i opremljenost sučeljima. U ovom slučaju UltraSharp U4025QW djeluje kao pravi Hub i ima HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, ali i dva Thunderbolt 4 sučelja od kojih jedan služi za povezivanje u daisy chain monitora, a drugi nudi power delivery od 140 W uz DisplayPort način. Tu su još tri dodatna USB C te pet USB A sučelja, kao i Ehtranet i utor za slušalice. Dio sučelja smješten je u ladici koja se izvlači na dnu monitora (dva USB C i jedan A) dok je većina smještena na standardnoj poziciji straga i gleda prema dolje. Osim bogatog seta sučelja, monitor je opremljen s dva stereo zvučnika u konfiguraciji 2 x 9 W. Od tehnologija važnih za okoliš i zdravlje, ugrađeni ambijentalni senzor optimizira svjetlinu i temperature boja prema okolini a ComfortView Plus smanjuje za dodatnih 35% emisiju štetnog plavog svjetla bez da se naruši kvaliteta prikaza boja.

Robustan stalak osim što drži čvrsto masivni monitor omogućuje podešavanja po visini, nagibu i zakretanje modela

Od dodatnih stvari, monitor nudi iMST koji omogućuje dijeljenje ekrana na dva dijela rezolucija 2560x2160 bez dodatne opreme, pa je moguće imati sliku s dva izvora simultano. Jedina moguća mana je visoka cijena. Monitor još nije stigao na naše tržište, a cijena na stranici proizvođača je 1919 dolara. S obzirom da njegov prethodnik U4021QW ima cijenu od oko 1980 eura, slično možemo očekivati i za novi model.