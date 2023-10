Veliki zakrivljeni monitor Dell Ultrasharp U3824DW ima IPS Black panel i iznimnu opremljenost

SPECIFIKACIJE – Dell UltraSharp U3824DW Ekran 38'' (3.840x1.600) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/Edge Kontrast/Svjetlina 2000:1/ 300 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.2, DisplayPort 1.4, 1x USB-C (power delivery, Display port), 3x USB-C, 5x USB A, Ethranet

I dok se razvija tržište OLED i Mini LED monitora i dalje na tržište dolaze kvalitetni radni IPS monitori. Dell je svoju poznatu Ultrasharp seriju 38-inčnih monitora osvježio modelom U3824DW koji donosi IPS Black panel, velik broj sučelja te kvalitetan prikaz. Ovaj monitor ima omjer stranica 21:9 i omogućuje multitasking uz nešto skromniju dijagonalu u odnosu na modele poput HP E45c G5 ili iznimno velikog Samsung Odyssey G95SC monitora.

Pogled sa stražnje strane ne otkriva sakrivena sučelja. Osim srebrnog kućišta i kvalitetnog stalka vidljiva je tipka za paljenje/gašenje i joystick za upravljanje izbornicima

Dizajnerski, Dell je ostao vjeran crno srebrnoj kombinaciji. Blago zakrivljeni ekran od 2300R i vrlo tanki rubovi oko panela osnova su minimalističkog pristupa. Prepoznatljivi metalna baza presvučena plastikom i metalik srebrna boja stalka koji ima otvor za urednije slaganje kablova te jednaka boja kućišta sa stražnje strane kompletiraju elegantni dizajn. Sam stalak moguće je podešavati po visini, zakretati ekran lijevo desno i nagnuti naprijed-natrag, pa ćete lako moći podesiti idealnu postavu na radnom stolu.

Tanki rubovi oko ekrana pridonose modernom i minimalističkom dizajnu. IPS Black panel donosi nešto viši kontrast, a radi se o 38-inčnom monitoru s 21:9 omjerom stranica

Dell UltraSharp U3824DW koristi LG-jev IPS Black panel koji bi trebao imati 35% bolji prikaz crne boje, inače slabe točke ove tehnologije. To se odražava na kontrast koji je dvostruko veći od običnog IPS ekrana i ovdje iznosi 2000:1. Monitor dolazi s rezolucijom od 3840x1600 piksela što u prijevodu daje gustoću piksela od 111 PPI. Model U3824DW ima 60 Hz refresh rate i time otkriva svoju više poslovnu namjenu. Što se tiče svjetline, ovaj model doseže 300 cd/m2 što je i više nego dovoljno za produktivni monitor. Iako je gustoća piksela granična za profesionalnu obradu fotografija, monitor ima 100% pokrivenosti sRGB i 98% DCI-P3 spektra, dok Dell nije naveo pokrivenost za Adobe RGB. U prijevodu, osim office zadataka, moguće je bez problema na ovom velikom ekranu raditi kao kreativni profesionalac ili u drugim profesionalnim alatima.

Sav bogat set sučelja koji uključuje USB-C, HDMI 2.2, DisplayPort i mnoštvo drugih USB priključaka smješten je straga i gleda prema dolje

Još jedno područje na kojemu se Dell iskazao su sučelja. Monitor dolazi s dva HDMI 2.2 priključka, jednim USB-C sučeljem koje podržava Display Port i power delivey, ali i cijelim nizom ostalih priključaka. Tako imamo još jedan USB-C ulazni port te dva dodatna USB-C porta koji isporučuju 15 W za punjenje manjih uređaja. Osim toga Dell je ugradio pet USB tipa A pri čemu je jedan također prikladan za punjenje manjih uređaja, a monitor ima i Ethranet utor te 3,5 mm audio sučelje. Ono što nije odlično je smještaj svih sučelja koja se nalaze sa stražnje strane ispred stalka okrenuti prema dolje, pa nećete baš često i lako mijenjati svoje priključne uređaje. Inače, moguće je priključiti do dva računala na Dell UltraSharp U3824DW i koristeći istu periferiju spojenu na USB hub monitora putem ugrađenog KVM prekidača lako prelaziti s jednog na drugi izvor. Monitor podržava i sliku u slici te sliku do slike. Moguće je skinuti besplatni Dell Display Manager i konfigurirati raspored aktivnih prozora do detalja uz 48 predložaka.

S desne stražnje strane kraj tipke za paljenje monitora nalazi se joystick za navigaciju kroz OSD izbornike. Uz to, ovaj monitor dolazi s dva stereo zvučnika izlazne snage 9 W što je i više nego dovoljno za pristojan zvuk na radnom monitoru. Ovaj model može se naći na našem tržištu za 1260 eura. Za taj iznos dobit ćete ultraširoki i blago zakrivljeni monitor s IPS Black panelom i jako dobrom opremljenošću.