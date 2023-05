Dell UltraSharp U4323QE gigantski je 4K radni monitor s iznimnom opremljenošću

SPECIFIKACIJE – Dell UltraSharp U4323QE Ekran 42.5'' (3.840x2.160) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, USB-C (power delivery), 3x USB-C, 3x USB A

Svijet monitora nikad nije bio raznovrsniji. Uz niz ultrawide modela, gigantske 49 inčne monitore i trend 16:10 omjera, jedna od poslovnih niša su i 43 inčni modeli u kojoj je Dell već imao vrlo dobrog predstavnika u vidu modela U4320Q. Novi UltraSharp U4323QE je nadogradnja na koncept klasičnijeg uredskog monitora omjera stranica 16:9 i donosi ogroman broj priključaka te poboljšanu navigaciju OSD izbornikom.

Brojna sučelja uključuju po dva HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4 utora te USB- C te kroz njihovu kombinaciju možete spojiti do četiri računala odjednom

Dell UltraSharp U4323QE moguće je nabaviti za 1199 eura, a radi se o IPS modelu visoke 4K rezolucije i dijagonale ekrana od 42,5 inča. Klasični LED monitor dolazi s poznatim vrlinama IPS panela poput dobrog prikaza boja i širokog kuta gledanja, ali i ograničavajućim faktorima poput nešto nižeg kontrasta. Kako se radi o profesionalnom monitoru, Dell se nije trudio ići iznad 60 Hz, a vrijeme odziva ekrana je oko 5 ms što je standardno za poslovne IPS modele. Ovaj model ima dovoljnu svjetlinu ekrana od 350 cd/m2 i pokriva 95% sRGB raspona.

Kao i konkurenti u 2023. godini, ovaj UltraSharp može smanjiti emisiju štetnog plavog svjetla. To se kod Della zove ComfortView Plus.

Glavna prednost ovakvog monitora je mogućnost više radnih površina i customizacija ekrana. Moguće je podijeliti zaslon na četiri jednaka FullHD ekrana bez potrebe za dodatnim sofverom ili DisplayPort razdjelnikom. Mogućnosti su brojne, od spajanja više izvora, a podržano je do četiri odvojena računala do klasičnog dijeljenja ekrana iz jednog izvora. Sa slikom iz svih izvora moguće je upravljati istom tipkovnicom i mišem zahvaljujući ugrađenom KVM-u. Osim toga, postoji opcija za sliku u slici, a moguće je postaviti do 46 predefiniranih postavki do kojih možete doći kroz OSD izbornik.

Klasični poslovni izgled. Monitor dolazi s robusnim stalkom i za ovaj format solidnim opcijama podešavanja

Novi pomak naprijed u odnosu na prethodnika je navigacija kroz postavke monitora koja se sad obavlja putem joysticka, dok je prijašnji model ima tipke na dnu ekrana. Ono gdje Dell U4323QE briljira je izbor sučelja. Uz dva HDMI 2.1 i isti broj DisplayPort 1.4 ulaza, monitor ima USB-C s isporukom od 90W i DP opcijom za povezivanje laptopa te dodatna tri USB-C i USB-A utora. Posebno je zanimljiv smještaj dodatnog para USB-C i A priključka u ispupčenju na dnu ekrana koje je moguće izvući po potrebi i kroz USB C puniti mobitel.

Dizajnerski, Dell slijedi poslovni stil s masivnim aluminijskim stalkom. Veliki monitor se može pomaknuti po visini, nagnuti prema nazad za 10, i naprijed 5 stupnjeva. Isto tako ga se može pomicati lijevo desno za 20°. Monitor dolazi sa stereo zvučnicima od 8 W koji će biti i više nego dovoljni za poslovnu namjenu.

Iako nema visok refresh rate ili natprosječan kontrast, u segmentu velikih poslovnih monitora s klasičnim 16:9 omjerom stranica, nema tako snažnu konkurenciju. Precizan prikaz boja, visoka rezolucija, brojne opcije podešavanja ekrana s do četiri neovisna izvora slike te iznimna opremljenost sučeljima glavne su prednosti Dell UltraSharp U4323QE modela. Ako bi tražili mane, samo 60 Hz i smještaj sučelja do kojih nije najlakše doći vodili bi u kategoriji potencijalnih minusa.