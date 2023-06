Gigantski savitljivi OLED gaming monitor Corsair Xeneon Flex ima ogromnu dijagonalu od 45 inča

SPECIFIKACIJE – Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 Ekran 45 OLED/ 3.440x1.440 / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje OLED Kontrast/Svjetlina 1500000:1/ 1000 cd/m2 Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI, DisplayPort, 1x USB Type C (DP), 2x USB

Corsair je ime koje na našem tržištu ne vežemo prečesto za monitore, no uspjeli ovim Flex modelom izazvati buru i pomaknuti granice s gigantskim 45'' OLED monitorom koji osim mnoštva prostora nudi opciju zakrivljenosti prema potrebi. S obzirom na veličinu, Corsair je napravio neke ustupke u dizajnu. Monitor stoji na robusnom metalnom stalku u obliku slova V, a od ergonomskih značajki moguće je Xeneon Flex iz ravnog ekrana zakriviti do 1600R ili čak do ogromnih 800R povlačenjem dvaju ručki koje se nalaze na krajevima ekrana. Ideja iza ovakvog dizajna je da se zakrivljenost ekrana prilagođava pojedinom žanru igre, što je zapravo dobar smjer. Radne zadatke možete izvršavati s ravnim ekranom i potom ga zakriviti prema vlastitom nahođenju. Stalak još omogućuje lagani nagib od 22 stupnja, ali nema podešavanja po visini ili zakretanja. Zbog veličine je Corsair odlučio postaviti dio sučelja na prednji dio stalka. Ručke s kojima se povlači ekran kako bi se savio su skrivene i izvlače se po potrebi, a oko panela se nalaze vrlo tanki rubovi.

Robustan mehanizam za savijanje OLED ekrana pokreće se s dvije ručke koje se mogu "izvaditi" sa svake strane ekrana

Corsair Xeneon Flex dolazi s OLED ekranom rezolucije 3440 x 1440 što je na ovu veličinu malo niže od idealnog i dobit ćete oko 83 piksela po inču, pa tekst na ekranu možda neće biti najoštriji u dokumentima. S druge strane OLED panel dolazi s poznatim prednostima kao što su odličan prikaz crne boje, visok kontrast te pokrivenost od 98,5% DCI-P3 i 100% sRGB spektra boja. Uz to, Corsair tvrdi da monitor postiže vršnu svjetlinu od 1000 cd/m2, pa će podržani HDR na njemu izgledati jako dobro. Kako se radi prvenstveno o gaming monitoru, Corsair je isporučio uređaj s 240 Hz te podrškom za AMD FreeSync Pro i kompatibilnošću s Nvidia G-Syncom. Radi se inače o 10-bitnom LG OLED panelu koji ima standardno impresivno vrijeme odziva.

Veliki 45'' monitor moguće je koristiti kao ravni panel ili ga zakriviti do velikih 800R

Sva sučelja smještena su blizu baze stalka, a monitor je doista dobro opremljen, pa su na raspolaganju dva HDMI 2.1, Display Port 1.4, te USB-C s funkcionalnošću DisplayPorta. Uz to su tu još dva USB-a, te utor za slušalice. Na prednjem kraju stalka kraj dijela spomenutih sučelja nalazi se i joystick za upravljanje OSD izbornikom.

Glavni feature monitora otkriven je u nazivu Flex i slično kao nedavno predstavljeni LG OLED Flex gamerima nudi opciju ravnog i zakrivljenog ekrana. Specifičnost Corsairovog rješenja su različiti stupnjevi zakrivljenja, pa ono može biti blago i neprimjetno ili se može ići do ekstremnih 800R.

Ovu 1440p rezoluciju viđamo obično na 34'' zaslonima pa malo čudi odluka da se nije povećao broj horizontalnih piksela. U svojoj glavnoj gaming namjeni rezolucija neće biti problem, jer se puno dobiva od brzog OLED ekrana s relativno visokom svjetlinom, brzim odazivom i visokim refresh rateom. Uz to, zbog niže rezolucije, nećete svoj hardver staviti na kušnju i moći ćete lakše ostvariti 240 FPS-a, kako bi OLED velikan zasjao u punom sjaju.

Čvrsti i masivni stalak ne pruža previše opcija za prilagodbu pa ekran ne možete podešavati po visini. Corsair to kompenzira velikim opcijama savijanja OLED panela

S druge strane, ako mislite koristiti ovaj monitor za produktivnost, točan prikaz boja i visok kontrast biti će vaši saveznici, a nešto niža rezolucija od optimalne mogla bi biti problem. Drugi izazov s ovim Corsair gigantom je cijena koja se kod nas penje do nestvarnih 2700 eura, a očekivana cijena kod izlaska je na globalnom tržištu bila oko 2100 dolara. Kako Corsair monitora nisu pretjerano zastupljeni u našim poznatim trgovinama IT opreme, moguće ga je nabaviti na nekim web trgovinama uz narudžbu po relativno visokoj cijeni.