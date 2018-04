Novi AGON za igrače podržava HDR i FreeSync 2 tehnologije

AOC je u svoju ponudu dodao još jedan monitor visoke QHD rezolucije. Ovog puta se radi o monitoru za igrače iz serije AGON naziva AG322QC4 koji se između ostalog odlikuje i pravom podrškom za HDR tehnologiju.

Ipak prije nego što se previše poveselite, napomenimo kako je monitor zadovoljio najniže moguće specifikacije za dobivanje HDR certifikata, DisplayHDR 400. No, i to je bolje za razliku od pojedinih monitora drugih proizvođača koji ih reklamiraju kao HDR monitore dok oni to zapravo nisu. O jednom takvom, multimedijskom monitoru smo nedavno pisali ovdje.

No, vratimo se mi AOC-u i njegovom novom AGONU. Monitor se odlikuje dijagonalom zaslona od 31,5 inča i tradicionalnim omjerom stranica od 16:9. AOC je za ovaj model odabrao zakrivljeni (1800R) VA panel QHD rezolucije (2.560 x 1.440 točaka) i brzine osvježavanja 144 Hz.

Nadalje, AG322QC4 odlikuje se još i brzinom odziva od 4 ms (GtG), kontrastom od 2.000:1 te podrškom za AMD FreeSync 2 tehnologiju. Budući da je ovaj model namijenjen igračima AOC je dodao i Game Mode kojim se na brzinu mogu promijeniti postavke monitora kako bi odgovarale naslovu koji se izvodi – FPS, Racing, RTS i drugi.

AGON AG322QC4 ima dva USB 3.0 porta, LED osvjetljenje na prednjoj donjoj te po sredini stražnje strane kućišta kao i prigodnu ručicu za odlaganje slušalica. U trgovine stiže tijekom lipnja po preporučenoj cijeni od 599 eura.