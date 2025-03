Novi IPS Black panel donosi visoki kontrast na konektorima bogato opremljen Dell UltraSharp U3225QE

SPECIFIKACIJE – Dell UltraSharp U3225QE Ekran 32'' (3840 x 2160) / 120 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS Black/ Edge LED Kontrast/Svjetlina 3000:1/ 450 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 3 x USB-C (2 x Thunderbolt 4, power delivery, daisy chain), 4 x USB 3.2 Type A, Ethernet, 3,5 mm

Tkogod je radio s Dell poslovnim UltraSharp monitorima namijenjenim i kreativnim profesionalcima, odmah će prepoznati ovaj model, budući da prati prepoznatljivi dizajn serije. Među brojnim Dellovim modelima, UltraSharp U3225QE se izdvaja po naprednom Black IPS panelu kojeg isporučuje LG i odlikuje se dosada nedostignutim kontrastom od 3000:1 za IPS tehnologiju. Pri tome su se zadržale sve prednosti ove tehnologije kao što je vidljivost iz kutova i dobar prikaz boja. Količina dostupnih konektora na ovom monitoru doista odskače od konkurencije, pa nećete imati problema s povezivanjem.

Dell UltraSharp ima sivo crnu kombinaciju i prepoznatljiv dizajn serije s naprednim ergonomskim mogućnostima

Vizualno ćete Dellove UltraSharp monitore prepoznati prema prepoznatljivoj bazi koja se generacijama ne mijenja. Siva boja postolja i stalka u nastavku preslikana je i na stražnji dio kućišta, dok je sprijeda crne boje. Osim što ima otvor za bolje usmjeravanje kablova, stalak donosi napredne ergonomske karakteristike, pa uz podešavanje po visini nudi zakretanje monitora, nagib naprijed-natrag te postavljanje u pivot način s obje strane. S prednje strane su vrlo tanki rubovi oko ekrana, a straga se nalazi joystick za upravljanje OSD izbornikom.

UHD monitor na dijagonali od 32'' ima 120 Hz i oslanja se na IPS Black panel koji ima viši kontrast u odnosu na klasični IPS.

Ovaj 32'' monitor oslanja se na IPS Black panel koji u novoj generaciji donosi, prema navodima proizvođača, do 40% bolji prikaz crne te zamjetno viši kontrast koji sada iznosi 3000:1. Monitor uz to ima i visoku stopu osvježavanja ekrana od 120 Hz, a dolazi sa svjetlinom od 450 cd/m2 i ima DisplayHDR 600 certifikat. Od produkcijskog monitora očekuje se i kvalitetni prikaz boja, pa ovaj model pokriva 99% DCI-P3 i 100% sRGB spektra. Nema podršku za Adaptive Sync tehnologiju, pa je jasno da nije namijenjen igračima.

Velik broj dostupnih konektora jedna je od najvećih prednosti modela. Ističu se dva Thunderbolt 4 porta s power delivery opcijom od 140 W

Dell monitor predstavlja kao Thunderbot Hub, a to se odnosi na jedan upstream i jedan downstream Thunderbolt 4 konektor. Omogućuje isporuku do 140 W i alternativnu DisplayPort konekciju, a moguće je i lako povezati dva ovakva modela u daisy chain. Osim toga ovaj monitor ima HDMI 2.1 port, dva DisplayPort 1.4 konektora, dodatni USB C i čak četiri USB tipa A. Tu su još Ethernet priključak ako vam je Wi-Fi veza kilava te 3,5 mm audio konektor. Monitor inače ne dolazi s ugrađenim zvučnicima, a dva USB C i jedan USB A priključak lako su dostupni spuštanjem na donjoj strani ekrana.

Dell UltraSharp U3225QE dolazi s ugrađenim senzorom ambijentalnog osvjetljenja za prilagodbu svjetline i proizvođač se hvali dodatno smanjenom emisijom plavog svjetla unutar ComforView Plus tehnologije. Ovaj model na Dellovim američkim stranicama ima cijenu od 949 dolara, a kada dođe do domaćih trgovina možemo očekivati cijenu oko 1000 eura.