Otmjeni poslovni monitor Lenovo Thinkvision P32P-30 ističe se opremljenošću

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkVision P32p-30 Ekran 32'' 4K (3.840x2.160) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/ Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 4ms (ekstremni mod)/ 6ms (standardni mod) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2x USB 3(Thunderbolt 4), USB type B, 4x USB 3.2 Type A

Lenovo je kod Thinkvision P32P-30 modela ostao vjeran crnoj boji s crvenim naglascima po kojoj su prepoznatljivi Thinkpad prijenosnici te stariji modeli monitora iz njihovih office serija. Kao ključne sastojke ovog modela Lenovo je zamiješao 32 inča dijagonale, 4K rezoluciju, raznovrsne opcije prilagođavanja ergonomskih značajki i bogatu opremljenost sučeljima. Istovremeno, ovaj Lenovo monitor nije među najjeftinijima i na našem se tržištu može naći za 867 eura.

Tanak rub oko ekrana s tri strane i prepoznatljiv dizajn s mat crnom bojom i crvenim naglascima nastavlja poznati trend Thinkvision serija

Vizualno atraktivni monitor ima vrlo tanke rubove oko 32'' ekrana s tri strane dok je „brada“ malo deblja kako bi stao Thinkvision logo. Plastična pozadina ima veliki Lenovo logo i crveni joystick za prolazak kroz OSD izbornik. Metalni stalak ima stabilnu bazu s malim utorom u kojeg možete koristiti kao stalak za mobitel. Taj je utor crvene boje kao i rupa za cable management. No prava snaga stalka dolazi u ergonomskim mogućnostima budući da se veliki 32 inči model može podešavati po visini, naginjati naprijed-nazad i zakretati lijevo-desno te je podržana pivot opcija tako da nema prepreke za apsolutno idealno namještavanje prema potrebama.

Robustan metalni stalak jedna je od jačih strana i omogućuje raznovrsne opcije podešavanja uključujući i pivot

Lenovo Thinkvision P32P-30 ima dijagonalu od 32 inča, a radi se o IPS ekranu s rubnom LED rasvjetom. Visoka 3840x2160 rezolucija trebala bi osigurati oštar prikaz na ekranu. Kako se radi o poslovnom modelu, jasan prikaz teksta je među važnijim stavkama. Monitor ima osvježavanje ekrana od 60 Hz i doseže svjetlinu od 350 cd/m2 što je za IPS panel dobar rezultat. Od ove serije za 2023. godinu možete očekivati vrlo dobre kutove gledanja i očekivanu razinu kontrasta od 1000:1, budući da prikaz crne nije među jačim stranama ove tehnologije. Monitor pokriva 100% sRGB i 95% DCI-P3 spektra, no nije naveden podatak za Adobe RGB. Monitor ima vrijeme odziva od 4 ms u Extreme načinu rada. Glavna namjena za ovaj model je korištenje u uredu i za to ima sve predispozicije. Moguće je naravno na njemu gledati i multimediju u čemu će pomoći i podrška za HDR10, no dostupna svjetlina nije dovoljna da se dobije DisplayHDR 400 certifikat. Istovremeno, očekivano nema podrške za gaming tehnologije poput VRR, FreeSynca i drugih bitnih za bolje iskustvo igranja.

Elegantan dizajn je vidljiv i sa stražnje strane gdje su se smjestili svi priključci, među kojima izdvajamo dva Thunderbolt sučelja, HDMI, Display Port i dodatni USB hub

Monitor s druge strane dolazi bogato opremljen sučeljima među kojima se ističu dva Thunderbolt ulaza pri čemu jedan isporučuje 100 W mogućnosti punjenja i dovoljan je za većinu laptopa osim jačih gaming modela. Drugi Thunderbolt isporučuje 27 W što može biti zgodno ako želite priključiti dodatni prijenosni monitor ili hard disk. Tu su još HDMI 2.0, Display Port 1.4 te USB hub s četiri standardna USB porta. Ono to je još zgodno kod Thinkvision P32p-30 monitora je KVM prekidač, pa s jednim setom periferije možete upravljati s više izvora slike. To znači da u modelu slika do slike možete imati spojena dva računala ili druga uređaja i jednostavno se prebacivati između njih. Monitor ne dolazi s ugrađenim zvučnicima.

Ukupno se radi o prepoznatljivom poslovnom modelu s dizajnom standardnom za Thinkvision seriju. Ističe se izuzetna ergonomija, bogata opremljenost sučeljima i kombinacija 4k rezolucije na 32 inčnoj dijagonali. IPS ekran trebao bi zadovoljiti većinu office potreba, a KVM prekidač i Thunderbolt podrška omogućiti i napredne opcije upotrebe.