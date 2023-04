Samsung Odyssey G8 je QD-OLED monitor s odličnim odzivom i setom najvažnijih gaming tehnologija

SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G8 (S34bG85) Ekran 34'' 4K (3.440x.1440) / 175 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED Kontrast/Svjetlina 1.000.000:1/ 1000 cd/m2 (peak), 250 cd/m2 (standard) Vrijeme odziva 0,1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori miniDP, Micro HDMI 2.1, 2x USB C (power delivery)

Nakon što smo prošle godine testirali prvi gaming monitor zasnovan na QD-OLED tehnologiji u vidu Alienware AW3423DW, na tržište je stigao i Samsungov model koji nudi vrlo slične karakteristike.

Izvana, Samsung Odyssey G8 ima metalni čvrsti stalak koji drži vrlo tanak ekran i nudi podešavanja po visini do 120 mm pivotiranje do 3° i naginjanje od od -2 do +20°. Velika dijagonala od 34 inča ima umjereno zakrivljenje od 1800R, a na pozadini ekran ima oko drške nosača krugove s ambijentalnim RGB osvjetljenjem. Na toj zadnjoj strani smještena su i sučelja, a Samsungov veliki gaming monitor nudi mini Display Port, micro HDMI 2.1 te dva USB-C sučelja od kojih jedan služi i kao alternativa za povezivanje s računalom. Tu je i power delivery od 65W, pa možete putem njega puniti mobitel. I dok veličine sučelja nisu standardizirane, u prodajnom paketu dobit ćete miniDP kabel.

Sa stražnje strane se nalazi ambijentalno RGB osvjetljenje i sučelja monitora neposredno ispod osvijetljenih krugova

Sam ekran kao kod svakog monitora je glavna zvijezda priče. U ovom slučaju se radi o Samsungovom QD-OLED panelu koji spaja ponajbolje od OLED tehnologije u vidu apsolutnog prikaza crne, širokih kutova gledanja, visoka oštrina te Quantum Dot tehnologije koja uz pomoć nanokristala dodaje višu svjetlinu i bogatije boje. Samsungov gaming velikan može doseći visoku peak svjetlinu do 1000 cd/m2, a u standardnom načinu rada svjetlina se kreće oko 250 cd/m2. Monitor podržava HDR10, DHR 10+ i HDR 10+ Gaming od HDR standarda. Ekran ima visoku frekvenciju osvježavanja od 175 Hz, gotovo instantan odziv i kroz samo te karakteristike već je kvalitetan izbor za igrači monitor.

Uz to, Samsung Odyssey G8 podržava AMD FreeSync Premium, VRR i ima kompatibilan je s G-Sync (nema certtifikat). Ovaj OLED velikan ima rezoluciju od 3440x1440 koja će biti blaža prema vašoj grafičkoj kartici, pa ćete poneku igru i izvući do 175 FPS-a, naravno ovisno o hardveru kojeg imate. Radi se o 21:9 formatu monitora koji će odlično poslužiti za gledanje filmova i igranje kompatibilnih igara.

Monitor ima izuzetno tanki profil i ima zakrivljenje od 1800R

Ovaj monitor dolazi i s pametnim sučeljem te daljinskim upravljačem, pa ćete uz Tizen OS na raspolaganju imati aplikacije za video streaming, ali i Samsungov Gaming Hub i TV Plus (kod podržanih zemalja). S Tizenom upravljate daljinskim upravljačem sličnom onim na televizorima, dok s postavkama monitora upravljate putem josticka na stražnjoj strani monitora. Kako bi smart funkcionalnosti radile, monitor ima Neo Quantum Procesor, Wi-Fi i Bluetooth povezivost, pa izuzev standardnog televizijskog programa posuđuje veliku većinu funkcionalnosti od TV modela.

Sam monitor još nije došao na naše tržište, a trenutačna cijena na britanskoj Samsung stranici je 1300 funti, što znači da bi kod nas cijena mogla biti 1500 eura, ali je to nezahvalno prognozirati. U svakom slučaju s odmakom od godinu dana, cijena će biti niža nego prvim QD-OLED monitorima, a u isto vrijeme visoka i namijenjena high-end segmentu.

QD-OLED panel ima rezoluciju od 3440x1440 piksela i 21:9 omjer ekrana

Ono čime Samsung opravdava viši iznos je QD-OLED panel iznimne brzine, visokog refresh-ratea i natprosječne kvalitete prikaza koju donosi ova tehnologija s iznimnom crnom, visokim kontrastom i zahvaljujući Quantum Dot dodatku višom svjetlinom i još izraženijim bojama.

Podržane su najvažnije gaming tehnologije i uz to monitor dolazi s pametnim Tizen sučeljem koje mu proširuje moguće funkcionalnosti.