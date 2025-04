LG C5 je klasični OLED televizor i srednja kategorija korejskog proizvođača u tom segmentu

LG C5 nameće se kao izbor OLED-a za šire mase jer ima pristupačniju cijenu u odnosu na G seriju. Novi model donosi klasični WOLED panel, do 165 Hz osvježavanja ekrana, novi procesor i webOS

SPECIFIKACIJE – LG OLED65C5 Ekran 65 OLED / 4K (3.840 x 2.160) / 120 (144) Hz HDR Da (Dolby Vision, HDR 10, HLG) Konektori 4 x HDMI 2.1, 3 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Procesor α9 AI Processor 4K Gen8 Softver WebOS 25

Nakon što je na (neka) globalna tržišta LG izbacio svoj najjači OLED televizor, model G5 koji uz to dolazi s novom Primary RGB Tandem OLED tehnologijom, u stopu ga prati predstavnik srednje klase ove tehnologije i nasljednik modela LG G4 u vidu modela G5. Korejski proizvođač nije odviše mijenjao dobitnu formulu, a za C5 odabrao je klasični WOLED panel. Na taj način se LG odmaknuo u potpunosti od MLA-OLED tehnologije koja je dvije godine vodila žestoku borbu s QD-OLED modelima iz Samsunga.

LG C5 zadržao je tanki profil

Dizajn C serije od druge se generacije ne mijenja pretjerano. Sada je široka centralna baza tamno sive boje, dok su i dalje sva četiri ruba oko panela vrlo tanki. I iz profila C serija izgleda tanašno, s tim da ujednačeni profil ipak malo kvari kutija s priključcima i komponentama. I dok izgled nadmašuje vizualno srednju OLED kategoriju, s praktične strane bi stalak mogao smetati u smještaju soundbara, a s obzirom da dolazi sa 2.2 sustavom zvučnika koji podržavaju Dolby Atmos i DTS:X, ali bi soundbar bio očita nadogradnja. Televizor inače dolazi u šest dostupnih veličina počevši od 43'' sve do 83''. Cijena kod predstavljanja serije za veličinu od 65'' je 2699 dolara. Stariji C4 trenutačno se može nabaviti za oko 1300 eura u ovoj veličini, te ispod 1000 eura u veličini od 55''.

LG C5 dolazi s klasičnim WOLED panelom, visokom svjetlinom i 144 Hz stopom osvježavanja ekrana

Dvanaest je godina prošlo od predstavljanja prvih LG OLED televizora i za ovu seriju LG je odlučio ugraditi klasični WOLED panel. I dalje se radi o OLED tehnologiji u kojoj se svaki piksel može ugasiti i upaliti što dovodi do gotovo savršenog prikaza crne i gigantskog kontrasta. Kako je prošlogeneracijski model ostvarivao visoku svjetlinu od preko 1000 cd/m2, a LG je najavio da će novi model u tome biti još bolji, i ovaj klasični model dostiže polako MLA-OLED u području svjetline zahvaljujući naprednom softverskom upravljanju za koje je zaslužan i novi α9 AI Processor 4K Gen8. Dvije najznačajnije opcije koje se nude kroz procesiranje je AI Picture Pro način rada i AI Super Upscaling. Visok kontrast, bogat prikaz boja i relativno visoka svjetlina omogućit će napredan prikaz HDR sadržaja. U tom segmentu podržani su HDR10, HLG i Dolby Vision, dok nedostaje HDR10+. Prisutan je među brojnim modovima rada i Dolby FILMMAKER način, što će razveseliti filmofile.

Prethodnik ove serije slovio je kao jedan od najboljih televizora za igranje, a tu tradiciju nastavlja i C5 serija koja donosi podršku za Nvidia G-Sync i AMD FreeSync, VRR i ALLM te maksimalni refresh rate od 144 Hz. To znači da će igrači konzola uživati u 4K/120 Hz, a PC gameri moći doseći 144 Hz na velikoj OLED dijagonali. OLED tehnologija uz to nudi i vrlo brz odziv od ispod jedne milisekunde.

Sva četiri HDMI konektora su verzije 2.1

Kao i C4, novi model dolazi sa sva četiri HDMI 2.1 priključka, a poboljšani su mrežni standardi pa sada dolazi s podrškom za Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Nova je i verzija webOS-a, koja nije doživjela značajne promjene. Radi se o jednom od ponajboljih pametnih sučelja s velikim brojem aplikacija i podrškom za sve relevantne streaming servise uključujući i one gaming. I dalje je uz LG televizore dostupan Magic daljinski upravljač koji omogućuje upravljanje po ekranu micanjem kursora pokretima ruke. I dalje se radi o plastičnom daljincu koji nema pozadinsko osvjetljenje, ali dolazi opremljen s novom AI tipkom koja aktivira asistenta za lakše snalaženje u postavkama.