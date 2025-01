Veliki zakrivljeni gaming monitor Acer Predator X34 ima OLED panel i 1440p rezoluciju i 240 Hz

SPECIFIKACIJE – Acer Predator X34 OLED Ekran 34'' (3.440 x 1.440) / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje OLED (10-bit) Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 250 cd/m2,1300 cd/m2 (peak) Vrijeme odziva 0,01 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, USB C, 4 x USB A, 2x USB B, 3,5 mm

Predator je zajednički nazivnik za skupinu Acer uređaja u najvišem segmentu namijenjenu gamingu. Kod monitora se u toj skupini izdvaja niz modela, među kojim je i ovaj Predator X34. Nekoliko funkcionalnosti izdvaja ovaj model, a to je ponajprije napredni OLED panel, zatim visoka stopa osvježavanja panela, bogata opremljenost te visoka vršna svjetlina. Istovremeno se radi o zakrivljenom modelu sa radijusom zakrivljenosti od 800R.

Predator X34 ima robusni metalni stalak i napadno postolje, a omogućuje podešavanje monitora po visini, zakretanje i nagib naprijed- natrag

Na prvi pogled dizajn odmah upućuje da se radi o gaming modelu. Metalno postolje ima zaobljene noge u obliku obrnutog slova v koje donekle prate zakrivljenost ekrana, Iz njega se uzdiže robusni stalak iste boje i materijala. Monitor omogućuje podešenja po visini, zakretanje i nagib naprijed-natrag. S prednje strane oko ekrana su vrlo tanki rubovi, a sama zakrivljenost ekrana je najznačajniji dizajnerski feature. Straga monitor izgleda dosta konzervativno.

Snaga Predatora X34 krije se u OLED panelu koji ima brz odziv od 0,01 ms i dolazi s 240 Hz te podrškom za FreeSync i kompatibilnošću s G-Syncom

Glavni protagonist ovog modela je 10 bitni OLED panel dijagonale 34 inča. Monitor donosi za gamere vrlo popularnu rezoluciju od 3440 x 1440 piksela s kojom ćete moći lakše doći do većeg broja FPS-a kako bi iskoristili 240 Hz refresh rate kojeg nudi Predator X34. Osim visoke stope osvježavanja panela, ovaj OLED nudi i vrlo brz odziv od 0,01 milisekunde, a podržan je i AMD FreeSync Premium Pro te je monitor kompatibilan s G-Syncom. Osim toga donosi niz kvaliteta karakterističnih za OLED tehnologiju kao što je najbolji prikaz crne te ogroman kontrast. Standardna svjetlina od 250 cd/m2, u HDR načinu ide preko 400, a vršna svjetlina dostiže u naglascima 1300 cd/m2. To omogućuje napredan prikaz HDR-a. Acerov monitor podržava HDR 10 i ima VESA DisplayHDR 400 certifikat. Isto ako pokriva 99% DCI-P3 spektra, no moguća mana mu je izostanak sRGB moda rada.

Predator ima radijus zakrivljenosti od 800R

Monitor ima funkcionalnosti za igrače poput brojača FPS-a, štoperice i virtualnog nišana te sniper moda. Bogato je opremljen i konektorima, pa možete naći dva HDMI 2.1 porta, dva DisplayPort 1.4 sučelja te USB C, a tu su još dodatni USB priključci i 3,5 mm utor za slušalice. Acer Predator X34 ima KVM prekidač što znači da s jednim setom periferije možete lako upravljati s više izvora slike. Relativno bogatim izbornikom upravljate putem joysticka, a uređaj dolazi s parom stereo zvučnika izlazne snage po 5 W. Cijena ovog zakrivljenog gaming giganta je na našem tržištu 1300 eura, dok je na stranim stranicama proizvođača cijena oko 1199 dolara, pa razlika i nije tako strašna kao kod nekih drugih uređaja.