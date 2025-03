Zakrivljeni VA gaming monitor Gigabyte G34WQCP ima 1440p rezoluciju, 190 Hz i HDR podršku

SPECIFIKACIJE – Gigabyte G34WQCP Ekran 34'' QHD (3440x1440) / 180 (190) Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/ Edge LED Kontrast/Svjetlina 4000:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 1ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm audio

Pogled na tržište monitora otkriva veliki broj dostupnih modela, no ako u bilo kojoj domaćoj IT trgovini stavite filter na 34'' modele i nema ih toliko puno u ponudi. I dok su OLED modeli i dalje vrlo skupi, za prevlast kod korisnika koji gledaju pristupačnije uređaje bore se IPS i VA paneli. Kod gaming monitora ove dijagonale blaga je prevlast VA tehnologije prikaza jer ona omogućuje viši kontrast i bolji prikaz crne, dok se često njena mana u ne toliko širokim kutovima gledanja maskira zakrivljenim ekranom koji uz to ima benefit bolje imerzije u igre.

Tako je i Gigabyte G34WQCP monitor koji se fokusirao na najvažnije karakteristike za igrače, a propustio ugraditi dodatne priključke i LED rasvjetu kako bi uštedio na cijeni te je ponudio ovaj model koji na domaćem tržištu ima cijenu od 304 eura. Za taj iznos dobivate ultraširoki monitor brzog odziva i visoke stope osvježavanja ekrana.

Crna mat plastika i sjajni dijelovi izmjenjuju se na umjerenom dizajnu monitora straga, gdje su smješteni i svi konektori te joystick za upravljanje OSD izbornikom

Vizualno je Gigabyte isporučio relativno umjereni dizajn bez istaknutih gaming dodataka, pri čemu je nešto agresivniji stalak najveći incident u dizajnu. Široke noge u obliku obrnutog slova v postolje su za robustan stalak koji ima rupu za bolje upravljanje kablovima. Ušteda je napravljena i na ergonomskim mogućnostima, pa ovaj monitor omogućuje podešavanje po visini i uobičajeni nagib od -5 - 20°. Istovremeno nije podržano zakretanje.

Monitor ima tanke rubove oko tri strane VA panela i zakrivljeni dizajn, a ima 34'' dijagonalu i 1440p rezoluciju te brzi odziv uz 190 Hz refresh rate

Gigabyte G34WQCP oslanja se na spomenuti VA panel dijagonale 34'' i rezolucije 3440 x 1440 piksela koja je ona ugodna sredina u kojoj ćete dobiti dovoljnu gustoću piksela, a svojoj grafičkoj kartici omogućiti dosizanje većeg broja FPS-a. Radi se o modelu s radijusom zakrivljenosti od 150R koji dodano pridonosi doživljaju igranja. Monitor ima brzi odziv od 1 milisekunde i omogućuje visok refresh rate od 180 Hz, koji možete povisiti u OSD izborniku na 190 Hz.

Gigabyte G34WQCP ima radijus zakrivljenosti 1500R

Osim toga ovaj 8-bitni panel ima svjetlinu od 350 cd/m2 i visok kontrast (osim u usporedbi s OLED-ima) što rezultira i podrškom za HDR 10 i prisustvom VESA DisplayHDR 400 certifikata. Dodatno, ovaj monitor pokriva 100% sRGB i 90% DCI-P3 spektra. Za igrače je važna podrška za AMD FreeSync i kompatibilnost s Nvidia G-Sync tehnologijama. U postavkama postoji i niz standardnih softverskih dodataka kao što je stabilizacija ciljanja, Black Equalizer koji omogućuje bolju vidljivost detalja u tamnim scenama, virtualni nišan, mjerač vremena i brojač FPS-a, a monitor podržava i sliku kraj slike te sliku u slici. OSD izbornikom se upravlja s joystickom.

Gigabyte nudi dva HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4 konektor te 3,5 mm audio priključak

U domeni konektora se Gigabyte nije iskazao, pa nema USB-ove, te se straga nalaze dva HDMI 2.0 priključka te DisplayPort 1.4 uz 3,5 mm audio konektor na koji možete spojiti svoje gaming slušalice ako vas ne zadovolji zvuk ugrađenih stereo zvučnika konfiguracije 2 x 2 W.