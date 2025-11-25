Hrvatski Telekom gradi 5G mrežu za prve tri pametne zračne luke u Hrvatskoj

'NextGen 5G Airports' je tek četvrti projekt s fokusom na aerodromsku infrastrukturu sufinanciran kroz CEF Digital. Od ukupno 128 sufinanciranih projekata u okviru prva tri Poziva, sufinancirana su tek tri projekta aerodroma na razini cijele EU

Matej Markovinović utorak, 25. studenog 2025. u 13:38
📷 Foto: HT
Foto: HT

Hrvatska će uskoro dobiti prve pametne zračne luke zahvaljujući projektu NextGen 5G Airports, koji je Europska komisija odabrala za sufinanciranje u okviru programa Connecting Europe Facility (CEF). Projekt Hrvatskog Telekoma prošao je u konkurenciji 28 prijavljenih inicijativa iz cijele Europske unije, a ukupna vrijednost investicije iznosi 5,6 milijuna eura, od čega je 3,09 milijuna eura osigurano kroz bespovratna sredstva EU-a.

U suradnji sa zračnim lukama Zagreb, Zadar i Pula, tvrtkom Markoja te Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu, HT će izgraditi privatne 5G mreže koje će unaprijediti operativnu učinkovitost, povećati sigurnost i poboljšati korisničko iskustvo u zračnim lukama.

Kako je navedeno u priopćenju, implementacija privatnih 5G mreža omogućit će HT-u preuzimanje potpune odgovornosti za upravljanje mrežom, čime će se zračnim lukama osigurati stabilna i pouzdana komunikacijska infrastruktura. Ističu da takav pristup ubrzava digitalizaciju usluga i olakšava integraciju naprednih rješenja, posebno u segmentima kontrole, logistike i sigurnosti.

„Fleksibilnost mreža omogućuje prilagodbu specifičnim zahtjevima svake aviokompanije, operatera ili korisnika, pružajući im infrastrukturu koja točno odgovara njihovim potrebama. Ulaganja u privatne 5G mreže omogućuju transformaciju hrvatskih zračnih luka i veću spremnost za buduće izazove i prilike, pritom osiguravajući vrhunsko korisničko iskustvo“, napominju iz HT-a.

Europska unija financira do 75 posto prihvatljivih troškova velikih pilot-projekata za novu generaciju 5G mreža, koje povezuju naprednu povezanost s rubnim računalnim kapacitetima u sektorima poput zdravstva, obrazovanja, prometa i poljoprivrede. Preostalih 25 posto u ovom projektu predstavljaju ulaganja HT-a i ostalih partnera u konzorciju.

 



