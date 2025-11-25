Hrvatski Telekom gradi 5G mrežu za prve tri pametne zračne luke u Hrvatskoj

'NextGen 5G Airports' je tek četvrti projekt s fokusom na aerodromsku infrastrukturu sufinanciran kroz CEF Digital. Od ukupno 128 sufinanciranih projekata u okviru prva tri Poziva, sufinancirana su tek tri projekta aerodroma na razini cijele EU

Hrvatska će uskoro dobiti prve pametne zračne luke zahvaljujući projektu NextGen 5G Airports, koji je Europska komisija odabrala za sufinanciranje u okviru programa Connecting Europe Facility (CEF). Projekt Hrvatskog Telekoma prošao je u konkurenciji 28 prijavljenih inicijativa iz cijele Europske unije, a ukupna vrijednost investicije iznosi 5,6 milijuna eura, od čega je 3,09 milijuna eura osigurano kroz bespovratna sredstva EU-a.

U suradnji sa zračnim lukama Zagreb, Zadar i Pula, tvrtkom Markoja te Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu, HT će izgraditi privatne 5G mreže koje će unaprijediti operativnu učinkovitost, povećati sigurnost i poboljšati korisničko iskustvo u zračnim lukama.

Kako je navedeno u priopćenju, implementacija privatnih 5G mreža omogućit će HT-u preuzimanje potpune odgovornosti za upravljanje mrežom, čime će se zračnim lukama osigurati stabilna i pouzdana komunikacijska infrastruktura. Ističu da takav pristup ubrzava digitalizaciju usluga i olakšava integraciju naprednih rješenja, posebno u segmentima kontrole, logistike i sigurnosti.

„Fleksibilnost mreža omogućuje prilagodbu specifičnim zahtjevima svake aviokompanije, operatera ili korisnika, pružajući im infrastrukturu koja točno odgovara njihovim potrebama. Ulaganja u privatne 5G mreže omogućuju transformaciju hrvatskih zračnih luka i veću spremnost za buduće izazove i prilike, pritom osiguravajući vrhunsko korisničko iskustvo“, napominju iz HT-a.

Europska unija financira do 75 posto prihvatljivih troškova velikih pilot-projekata za novu generaciju 5G mreža, koje povezuju naprednu povezanost s rubnim računalnim kapacitetima u sektorima poput zdravstva, obrazovanja, prometa i poljoprivrede. Preostalih 25 posto u ovom projektu predstavljaju ulaganja HT-a i ostalih partnera u konzorciju.