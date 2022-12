Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite Garmin Epix 2 pametni sat

Trajanje baterije

Pametni sat: do 16 dana (do 6 dana kad je uvijek uključen)

Način rada za uštedu baterije kada se uređaj upotrebljava kao sat: do 21 dana

Samo GPS: do 42 h (30 h kad je uvijek uključen)

Svi sustavi satelita: do 32 h (24 h kad je uvijek uključen)

Svi sustavi satelita i više frekvencijskih opsega: do 20 h (15 h kad je uvijek uključen)

Svi sustavi satelita i glazba: do 10 h (9 h kad je uvijek uključen))

GPS način rada s maksimalnim trajanjem baterije: do 75 h

GPS način rada za ekspedicije: do 14 dana