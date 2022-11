30 godina Buga

Doživjeti tridesetu, za tiskana izdanja, danas se drži popriličnim uspjehom. Pred Bugom je bio dvostruki izazov – osim opće transformacije medija, pojave Interneta, društvenih mreža i sličnog, istovremeno su se događale i ogromne promjene u računalstvu, telekomunikacijama, informatici općenito.

Ali nije bilo zahtjevno održati Bug na vrhu „samo“ kada su se događale spomenute promjene, već smo bili na kušnji i prije izlaska prvog broja. Za prosinački Bug pripremili smo, za ovakve prigode uobičajeni povijesni pregled proteklih desetljeća (u nešto sažetijoj formi), nekoliko dodatnih tema koje iz neke druge perspektive oslikavaju IT i Bug u devedesetima, te posebno iznenađenje – kolumnističke osvrte naših bivših kolumnista. Uspjeli smo ih animirati da nađu vremena i snage za napisati kolumnistički osvrt na temu koju sami odaberu.

Među tim „starim“ kolumnistima je i Ivo Špigel (mala trivija iz prošlosti – iako smo već u prvim brojevima imali tekstove kolumnističkog tipa, tek se u Bug br. 4, prvi put pojavila rubrika kolumna, a autor je bio Ivo), koji se jedini dotakao i naših početaka, pa nas je tako podsjetio kako su osamdesetih i početkom devedesetih našim mladim i nadobudnim informatičarima najvažniji izvor informacija bili američki IT časopisi, a među njima je najznačajniji bio Byte.

Intenzivnije pripreme na pokretanju Buga krenule su početkom ljeta 1992., s planom da izađe na jesen, svakako prije kraja godine. Kada smo već bili u završnoj fazi priprema prvog broja, dogodio se šok – na kioscima se pojavilo lokalizirano hrvatsko izdanje Bytea! I kao što Ivo piše u svom prisjećanju, mnogi su u tom trenutku zaključili kako nemamo baš nikakve šanse s izdanjem koje kreće od nule, nema iza sebe izdavačku kuću, nema formiranu iskusnu redakciju, nema reputaciju i potpuno je nepoznato ime na tržištu.

Bug je izašao 1. prosinca 1992., par mjeseci nakon Bytea, a uspjeh je bio instantan, čak i za nas iznenađujuć. Prvi Bug je bio potpuno rasprodan (tada su nam u Tisku rekli da to prije nisu doživjeli), i već nakon dva-tri mjeseca je postao dominantni IT časopis na našem tržištu, što je ostao i do danas.

Američki Byte je, pomalo neočekivano, prestao s izlaženjem već 1998., a za naše lokalno izdanje se više ne sjećam dokle je opstalo. Zanimljivo da je prvi glavni urednik hrvatskog Byte poslije karijeru nastavio u diplomaciji i postao hrvatski veleposlanik, a ja sam, eto, ostao u Bugu…

Toliko o prošlosti, idemo se okrenuti budućnosti, a ona, kojom se bavim u temi broja, obojana je ružičastim tonovima. Nekome će biti možda skaradno, nekom zabavno, nekom šokantno, a nadamo se nekome i korisno – bavimo se naime tehnološkim seksualnim pomagalima. Za taj izlet u marginalno računalni svijet, glavni povod (i opravdanje) nam je rimska oznaka našeg jubileja – XXX. Nismo mogli odoljeti prilici da vam u istom broju zapakiramo zajedno, povijesne informatičke teme i žovijalni pogled u svijet robotike i seksa. Autor teme broja je Igor Berecki – Doc, što znači da je tema obrađena medicinski precizno, ali i vrlo otvoreno, s ciljem informiranja i edukacije. Naravno, čim se Doc bavi lascivnom tematikom, mogu se očekivati duhovite opaske, što će vam biti jasno već nakon njegove prve rečenice.

Neću vam nabrajati o čemu sve možete čitati u novom Bugu, pogledajte sadržaj i istražite malo sami. Radije ću spomenuti da uz Bug dolaze i neki konkretni znakovi pažnje s naše strane, a to je VIP ulaznica za Bug Future Show 2023 (kartica s kodom za registraciju i preuzimanje vrećice s poklonima na samom BFS-u) te zgodna White Shark podloška za šalicu, izrađene poput mini podloške za miš.

Nakon dugo vremena priredili smo i nagradnu igru, s doista atraktivnom nagradom – Garmin Epix (Gen2) Gray Titanium! Tu je i 30 (jasno je zašto baš taj broj) Bugovih polo majica! U nagradnoj igri mogu sudjelovati kupci Buga na kiosku, pretplatnici na tiskano izdanje te pretplatnici na digitalno izdanje – znači svi!

Osim nagradne igre, za sve čitatelje koji uz svoj profil na našem webu imaju aktiviran neki od članskih paketa (i na osnovu toga pristup premium sadržajima), pripremili smo posebne kupone pogodnosti. O tome ćemo objaviti poseban tekst s više detalja i uputa za snalaženje, a u budućem periodu će se ponuda tih kupona dodatno proširiti i trajno bi to trebala postati dodatna vrijednost za sve korisnike naših članskih paketa.

Novi Bug je od danas na kioscima – lako ćete uočiti markantnu naslovnicu i istaknuta tri X-a.