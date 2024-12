Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite Garmin Instinct 2X Solar pametni sat

U novom print izdanju Buga čeka vas veliki usporedni test pametnih satova. Pametni satovi su iznimno korisni uređaji koji nam i samostalno, ali osobito kroz povezivanje s mobitelima, pružaju cijeli niz raznovrsnih informacija. Moderni pametni satovi danas se ubrajaju među najkorisnije pametne uređaje – koristimo ih za puno namjena, od iscrpnog praćenja našeg zdravlja i sportskih aktivnosti, preko navigacije u svim uvjetima i po svim tipovima terena, do dubinske povezanosti i integracije s mobitelima.

Ovu vrlo zanimljivu temu odlučili smo nadopuniti prigodnom nagradnom igrom u kojoj možete osvojiti upravo pametni sat - Garmin Instinct 2X Solar, a kojeg je osigurao sponzor Garmin.

Garmin Instinct 2X Solar grafitno sivi

staklo Power Glass

okvir i kućište od polimera ojačanog vlaknima

dimenzije: 50 x 50 x 14,5 mm

masa: 67 g

prilagođeni dizajn za istovremeni prikaz dva prozora

do 40 dana neograničeno trajanje baterije uz solarno punjenje

64 MB ugrađena memorija

funkcije praćenja zdravlja i wellnessa, taktičke funkcije

senzori: GPS, GLONASS, Galileo, kompas, barometar, žiroskop, mjerač pulsa, kisika i aklimatizacije, brzinomjer, termometar

> pogledajte više specifikacija

Kako do nagrade?

U nagradnoj igri možete sudjelovati na tri načina:

1. NAČIN: Kupite print izdanje Bug 385 (prosinac, 2024)

Ako ste Bug kupili na kiosku u slobodnoj prodaji, potražite unutar njega promo kôd (da pomognemo, nalazi se na oglasu za nagradnu igru), koji će vam tijekom 12. mjeseca otključati kompletan premium sadržaj na Bug.hr portalu, uključujući i digitalnu arhivu tiskanih izdanja. Čim ste otključali premium digitalni plan, možete sudjelovati nagradnoj igri na linku https://www.bug.hr/nagradna/garmininstinct. Potrebno je ostaviti cjelovite osobne podatke.

2. NAČIN: Iskoristite pogodnosti ako ste pretplatnik na print izdanje

Ako ste pretplatnik na tiskano izdanje, gore navedenu premium pogodnost već imate, i ništa ne trebate dodatno otključavati, već samo realizirati mogućnost koju imate. Potrebno je povezati vaš pretplatnički profil s digitalnim korisničkim računom. Za više informacija kontaktirajte pretplata@bug.hr. Ako ste to učinili, jednostavno posjetite link https://www.bug.hr/nagradna/garmininstinct i sudjelujte u nagradnoj igri s vašim osobnim podacima.

3. NAČIN: Odaberite jedan od naših digitalnih članskih paketa.

Ako ste i dalje korisnik isključivo besplatnog Start paketa, potičemo vas da nadogradite paket na Bug Plus (2,65 € mjesečno ili 26,50 € godišnje) ili Pro (5,30 € mjesečno ili 53,00 € godišnje). Svi oni koji imaju mjesečni ili godišnji članski paket Bug Plus ili Pro, mogu sudjelovati u nagradnoj igri tako da posjete link https://www.bug.hr/nagradna/garmininstinct i ostave osobne podatke.

Nagradna igra traje do 31. prosinca 2024. i do kraja tog dana imate priliku sudjelovati. Kompjutorsko izvlačenje dobitnika obavit će se početkom siječnja 2025., a imena sretnih dobitnika objavit ćemo na Bug.hr portalu najkasnije do 15. siječnja 2025. Sretno!