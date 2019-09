Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - Ghost protiv Ghosta

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Proizvođač/Izdavač Ubisoft Paris / Ubisoft Žanr TPS Platforme PC, PS4, XOne Datum izlaska 4. listopada 2019. URL https://ghost-recon.ubisoft.com

Ghost Recon Wildlands iz 2017. godine u mnogočemu je promijenio formulu serijala kojem pripada. Osim što je radnju vratio u suvremeno doba, predstavio je novosti poput otvorenog svijeta, kooperativno igranje za četiri igrača koje je funkcioniralo na principu drop-in-drop-out, te “živu igru” koja je u protekle dvije godine dobila 19 značajnih osvježenja, i na kojoj je, prema izvještajima, radilo otprilike tisuću developera. Ista ta ekipa danas ima još ambicioznije planove za nastavak koji stiže početkom listopada.

Ghost Recon Breakpoint individualno je balansiran za sve kombinacije igrača, i podjednako će dobro funkcionirati igrali ga solo ili u grupi

Ghost Recon Breakpoint bit će pravi nastavak u svakom smislu riječi. Osim što će biti ispunjen novostima i poboljšanjima, donijet će i nastavak narativa. Breakpoint ponovno će nas staviti u obuću operativaca elitne specijalne jedinice Ghost, i odvesti na izmišljeni otok Auroa, smješten negdje na Pacifiku. Auroa predstavlja glavnu bazu privatne tvrtke Skell Technology koja razvija naprednu umjetnu inteligenciju i dronove. Tvrtka posluje s ne baš čistim strankama iz svih dijelova svijeta, a jedinica Ghost u izvidnicu je poslana nakon što se Skellova tehnologija počne koristiti za ubojstva visokopozicioniranih političara. Misija polazi po zlu u prvim trenucima, i Skellovi dronovi s lakoćom ruše “Duhove” s neba, i tu na scenu stupamo mi. Preuzimamo kontrolu nad likom i počinjemo istraživati otok, samo da bismo otkrili kako otok nije sasvim mirno mjesto.

Sustav preživljavanja obogaćen je ozljedama koje mogu drastično utjecati na učinkovitost našeg Duha – mogu ga usporiti, smanjiti mu preciznost ili ga spriječiti da koristi primarno oružje

Skell Technology na raspolaganju ima vlastitu privatnu vojsku koja štiti njene interese, a na njenom se čelu nalazi bivši Ghost – Cole D. Walker. Ako vam je to ime poznato, to je sasvim sigurno zato što ste igrali posljednji DLC Wildlandsa, u kojem je bio glavni protagonist. Walker je u međuvremenu radikalizirao razmišljanje i prebacio se na mračnu stranu te nam pritom osigurao ozbiljnog neprijatelja u Breakpointu. Oko sebe je okupio različite tipove vojnika opremljenih najmodernijom vojnom tehnologijom. Prvi put u serijalu naš Ghost neće biti u prednosti, već će biti brojčano i tehnološki nadjačan, što će sasvim sigurno stvoriti brojne prilike za ozbiljno taktiziranje i zabavne sukobe.

Neprijatelj će u Breakpointu biti nadmoćan tehnološki, a ne samo brojčano, pa će pametno taktiziranje biti još važniji element igre

Nova razina realizma

Opuštenija priroda Ghost Recon Wildlandsa izazvala je brojne reakcije hardcore obožavatelja, koji su igri zamjerali postojanje samoobnavljajućeg zdravlja i sličnih modernih dodataka. Brojni komentari na Redditu, forumima i društvenim mrežama, od Ubisofta su tražili više realizma u Ghost Reconu, a razvojni je tim saslušao sve želje, većinu odlučio ispuniti, i zatim otići korak dalje. Ghost Recon Breakpoint neće biti full-blown simulacija ratovanja ili preživljavanja, ali prema najavama, imat će mnogo elemenata izvučenih iz takvih igara.

Na čelu neprijateljskih snaga nalazi se bivši Ghost – Cole D. Walker, kojeg smo upoznali u posljednjem DLC-u Wildlandsa

Kretanje likova jedna je od stvari koje će biti znatno realističnije. Baš kao što je slučaj u stvarnom životu, na kretanje lika uvelike će utjecati vrsta podloge i konfiguracija terena. Konkretnije, trčanje uzbrdo nećemo više moći izvoditi kao da smo superjunaci, a odlučimo li sprintati nizbrdo po nestabilnom terenu, riskirat ćemo padove i, posljedično, ozljede. Ozljede će u igru unijeti novu dinamiku zato što, ovisno o njihovoj težini, mogu donijeti ozbiljne maluse. Ozlijeđeni agenti imat će manju djelotvornost, teže će ciljati, šepat će ili postati potpuno nepokretni. Ozljede ćemo moći sanirati, no za to će nam biti potrebni resursi koje valja prikupiti između dvije borbe ili craftati od sirovina koje nalazimo na tijelima ili u neprijateljskim kampovima.

Timska igra u kooperativnom modu bit će od velike važnosti, pale suborce moći ćemo podići na noge ili “evakuirati” na sigurnije mjesto prije nego što im pomognemo

Prilično kontroverzna odluka – i jedna čiju je (ne)popularnost teško predvidjeti – odnosi se na elemente preživljavanja posuđene iz klasičnih survival igara. Naime, Ghost Recon Breakpoint donosi sustav dehidracije, gladi, izgradnje kampa i sličnih elemenata. Razvojni tim tvrdi kako to ne znači da ćemo svoje operativce morati hraniti svakih nekoliko minuta ako ne želimo da preminu, već samo da ćemo korištenjem tih sustava moći osigurati određene bonuse, poput duljeg sprinta, preciznijeg pucanja i slično.

Za samotnjake i grupe

Svijet Ghost Recon Breakpointa moći ćemo istraživati solo ili u grupi od četiri člana. To je bilo moguće u Wildlandsu, no uz jednu važnu razliku – ako niste imali žive partnere, igra bi vam dodijelila AI suborce. Razlog tome bila je činjenica da je razvojni tim igru balansirao za četiri igrača, pa bi se jedan agent lako našao u problemima. Breakpoint je, s time na umu, paralelno balansiran za sve kombinacije od jednog do četiri igrača te se njegova izazovnost skalira ovisno o tome koliko je igrača aktivno. To znači da ćemo, ako odlučimo igrati solo, to moći činiti bez smetala kakva umjetna inteligencija najčešće predstavlja. Prijatelji će nam se, s druge strane, moći pridružiti u bilo kojem trenutku, neovisno o tome koliko su daleko došli u vlastitim igrama i na kojem se stupnju razvoja nalaze. Dobra je stvar to da će se naši likovi razvijati u svim igraćim modovima, uključujući coop, a ne samo našoj vlastitoj kampanji. Svoje ćemo razvijene “Duhove” voditi u solo i kooperativne PvP i PvE modove.

Konfiguracija tla i okoliš u Breakpointu neće imati samo estetsko značenje; ovisno o podlozi po kojoj se kreću, naši će agenti biti sporiji ili nestabilniji

Ghost Recon Breakpoint pretvara se u nešto što od serijala dosad nismo vidjeli, a iako razvojni tim tvrdi kako su promjene nastupile na temelju feedbacka dobivenog od igrača, dio odluka graniči sa suludim. Taktička pucačina koja se oslanja na survival elemente? Zvuči bizarno, no vidjeli smo i bizarnije stvari koje prolaze dobro. S druge strane, veterani bilo kojeg serijala notorno teško prihvaćaju drastične promjene – to najbolje pokazuju novi Wolfenstein i Battlefield. Hoće li Breakpoint svojim novostima osvojiti publiku ili je odbiti? Saznat ćemo u listopadu.