Gigabyte predstavio Aorus seriju napajanja

Gigabyte je ovih dana predstavio novu seriju računalnih napajanja - Aorus. Ako je suditi prema nazivu serije, Gigabyte je tada ova napajanja ponajprije namijenio igračima, a tek potom i svima ostalima.

Na službenim stranicama za sada je izlistan tek jedan model – 850-vatni (GP-AP850GM), no u pripremi je i jedan slabiji, snage 750 W. Kako se vidi iz priloženih fotografija nova Aorus napajanja su u potpunosti modularna što će osigurati više reda unutar kućišta.

Zatim, 850-vatni model ima jednu +12V granu snage 70,5 A. Aorus napajanja se odlikuju 80 Plus Gold certifikatom koji jamči iskoristivost veću od 90% pri 50-postotnom opterećenju. Gigabyte posebno ističe kako je prilikom izrade koristio 100% japanske kondenzatore što je samo još jedan dokaz kvalitete. Inače japanski kondenzatori traju do četiri puta dulje (do 20 godina) u usporedbi sa ostalima (do 5 godina).

Hlađenje komponenti Gigabyte je riješio ugradnjom jednog 135-milimetarskog (2 Ball Bearing) pametnog ventilatora koji se automatski isključuje kada se računalo nalazi u stanju pripravnosti ili kada je opterećenje napajanja ispod 20 %.

Kao svako drugo moderno napajanje tako i Aorus napajanja imaju ugrađene različite vrste zaštita: OCP (Over Current Protection), OTP (Over Temperature Protection), OVP (Over Voltage Protection), OPP (Over Power Protection), UVP (Under Power Protection) i SCP (Short Circuit Protection).

Dimenzije napajanja su 160 x 150 x 86 milimetara, MTBF vrijeme je procijenjeno na više od 100.000 radnih sati. Proizvođač je osigurao i jamstvo na ispravnost u trajanju od 10 godina.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača. Aorus napajanja bi se uskoro trebala pojaviti na tržištu po za sada još neutvrđenim cijenama.