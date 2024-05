Play Your Airport: fond nagrada 10.000 eura za digitalne inovacije u zračnim lukama

Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ) i Groupe ADP pokreću projekt Play Your Airport, natječaj za inovativna rješenja, s ciljem unapređenja aerodromskih usluga i iskustva putovanja u zračnoj luci. Ovaj jedinstveni izazov, prvi put predstavljen u Hrvatskoj, malim i srednjim poduzećima, akademskoj i start up zajednici pruža priliku da implementiraju svoje ideje i osiguraju napredna tehnološka rješenja u zračnoj luci te osvoje vrijedne nagrade.

Play Your Airport organiziran je do sada u zračnim lukama u Parizu i na Madagaskaru, u zračnoj luci Antananarivo, a peto izdanje izazova Play Your Airport održat će se u Zagrebu. Prijave su otvorene i trajat će do 26. srpnja 2024. putem ovog linka.

"Kroz ovaj projekt želimo pronaći kandidate koji će na inovativan način osmisliti i poboljšati putničko iskustvo u zračnoj luci, a sve kroz zajednički nazivnik: Zračna luka budućnosti. Sam natječaj će biti otvoren do 26. srpnja 2024. a za svo vrijeme njegova trajanja kandidati će moći pregledati uvjete, dobiti dodatne informacije te prijaviti svoj projekt", pojasnili su iz Međunarodne zračne luke Zagreb

Dođite u ZICER 13. 5. 2024. i doznajte sve o natjecanju

Kako bi vam što bolje približili izazove i benefite koje možete ostvariti sudjelovanjem u natjecanju, organizatori pozivaju sve zainteresirane u ZICER – Zagrebački inovacijski centar u ponedjeljak, 13. svibnja, u 10:30 sati na predstavljanje projekta Play Your Airport. Kroz događaj doznat ćete sve o kategorijama prijava, nagradama i selekcijskom procesu. Predviđeno vrijeme trajanja događaja je sat vremena. Ulaz je besplatan uz obaveznu prethodnu prijavu putem e-mail adrese pr@zag.aero. Za sve koji nisu u mogućnosti doći uživo u ZICER, događaj će se prenositi putem ZICER-ovog YouTube kanala.

Zašto se natjecati?

Zato jer možete osvojiti vrijedne nagrade! Naime, inovativnost projekata će se vrednovati kroz tri ključne kategorije: zeleni aerodrom, automatizacija usluga i osobito putničko iskustvo. Na kraju natjecanja će biti odabrana i nagrađena tri pobjednička rješenja iz svih kategorija.

Najbolji tim će osvojiti 5.000 eura, putovanje u Pariz i posjet Inovacijskom centru Groupe ADP-a, mentorsku podršku od strane MZLZ u trajanju od 3 do 6 mjeseci, globalnu promociju zahvaljujući društvenim medijima Groupe ADP-a i MZLZ te sudjelovanje na međunarodnim mrežnim i inovacijskim sastancima radi promocije pobjedničkog rješenja.

Drugoplasirani tim osvojit će nagradu u iznosu 3.000 eura, a trećeplasirani tim nagradu u iznosu do 2.000 eura. I drugoplasirani i trećeplasirani timovi dobit će globalnu izloženost zahvaljujući društvenim mrežama Groupe ADP-a i MZLZ te sudjelovati na međunarodnim mrežnim i inovacijskim sastancima radi promocije izabranog rješenja.

Dođite u ZICER - Zagrebački inovacijski centar na predstavljanje projekta Play Your Airport i doznajte kako osvojiti nagrade iz novčanog fonda od 10.000€!



📍 [GDJE?] ZICER – Zagrebački inovacijski centar

🗓️[KADA?] Ponedjeljak, 13. svibnja, u 10:30 sati



Prijedloge projekata će ocjenjivati stručni žiri sastavljen od članova MZLZ-a i ADP-a, predstavnika lokalne zajednice, akademske zajednice te medijskog partnera. Ocjenjivat će se sljedeći kriteriji: relevantnost predloženog rješenja za zagrebački aerodrom, inovativnost projekta, kvaliteta opisa projekta, izvedivost te sastav, odnosno prezentacija tima.

Iz MZLZ naglašavaju da projekt "Play Your Airport" predstavlja izvanrednu priliku za inovatore iz različitih područja koji će ponuditi rješenja za unapređenje usluga zračne luke te jedinstveno iskustvo putovanja, stoga se pozivaju svi zainteresirani da se prijave na ovaj zanimljivi natječaj.