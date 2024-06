Play Your Airport: U sklopu natječaja organiziran obilazak zagrebačke zračne luke

Zračna luka Franjo Tuđman ugostila je inovatore, predstavnike start-upova, studente i profesore kako bi zajednički poradili na unaprjeđenju aerodromskih usluga. Pedesetak hrvatskih inovatora, studenata, profesora i biznismena iz prve je ruke upoznalo organizaciju i funkcioniranje različitih procesa i procedura u zračnoj luci - od usluga parkinga, procesa prijave putnika i prtljage, sigurnosnih pregleda do - putnicima nevidljivih dijelova aerodroma - poput centra iz kojeg se upravlja operativnim procesima, odnosno mjesta na kojem se sortira i otpravlja prtljaga.

Veliku zainteresiranost za ove stručno vođene ture izazvao je natječaj „Play Your Airport“, prvi put organiziran u Hrvatskoj. Zainteresirani su na licu mjesta mogli doznati kako se njihove ideje i poslovni projekti mogu implementirati u aerodromske prakse.

"Kroz tri kategorije – zelenija zračna luka, automatizacija usluge i putničko iskustvo od inovatora, studenata i start-upova se traže rješenja koja će poboljšati cjelokupnu uslugu na zagrebačkom aerodromu. Uz znanje koje već imamo te novu kreativnost i inovativnost, moguće je dodatno unaprijediti određene procese, te iznaći neka nova, inovativna rješenja", rekao je Marin Tica, direktor odjela informatike u MZLZ-u koji je odgovarao na mnogobrojna pitanja o IT rješenjima.

Ovaj poseban događaj pružio je zainteresiranima jedinstvenu priliku za upoznavanje s aerodromskim uslugama i operacijama nudeći im dubinski uvid u funkcioniranje moderne zračne luke, što je Darku Jovišiću, osnivaču tvrtke Robotiq.ai bio glavni razlog za dolazak. "Meni su aerodromi oduvijek fascinacija – ta količina operacija i kompleksnosti svega je impresivna, a budući da već radimo s nekim sličnim klijentima mislim da svojom tehnologijom možemo pomoći operativnoj izvrsnosti aerodroma", kaže Darko Jovišić u ime tvrtke koja već šest godina neprestano raste zahvaljujući svojoj inovativnoj verziji automatizacije robotskih procesa koje su prepoznale neke od najvećih svjetskih tvrtki. "Ukratko - mi proizvodimo digitalne radnike koji glume zaposlenike na računalu i mogu automatizirati određene repetitivne poslove na računalu - bilo da se radi o slaganju nekog izvještaja ili dokumenta, prepisivanju podataka iz Excela u aplikaciju, slanja podataka prema vanjskim aplikacijama ili jednostavno skidanja podataka. Jednom riječju - sve što bi čovjek morao „poklikati“- ovdje radi digitalni radnik".

„Iznenadili biste se kad biste čuli koliko su dječje ideje danas primjenjive, te koliko promišljena, mudra i svježa rješenja dolaze upravo od djece” rekla je o razlogu svog posjeta Ksenija Sycheva, direktorica međunarodne kibernetičke škole KIBERone, koju su UN i UNESCO proglasile najboljim svjetskim projektom za djecu u području edukacije digitalnim tehnologijama. “Jedan od naših polaznika, tada osmogodišnjak, nas je svojevremeno pitao mogu li se digitalni podaci iz starog vozila na električni pogon automatski prebaciti u novi. Iznenadio nas je i pitanjem i činjenicom da se o tome do tada nije razmišljalo. Tri godine kasnije jedna od najpoznatijih svjetskih tvornica električnih automobila radi upravo na tom rješenju! To je najbolji dokaz kako ove digitalne generacije razmišljaju na posve nov i inovativan način. Ideja mi je detektirati što je ovom aerodromu potrebno, izložiti to našim polaznicima, djeci od 6 do 14 godina i sigurna sam da će iznjedriti rješenje kakvo može pasti na pamet samo generaciji rođenoj u digitalnom desetljeću. Rodi li se dobra ideja, zajedno ćemo je razvijati, jer za nas je taj proces - kako doći od ideje do rješenja - najvažniji” otkriva Sycheva uz napomenu kako se nada da će djeca dati prijedlog za što bezbolnije putovanje obitelji s malom djecom, jer to i u idealnim uvjetima, kaže, može biti stresno.

"Play Your Airport" je natječaj koji je ADP (Aéroports de Paris) uspješno proveo u zračnim lukama u Francuskoj i na Madagaskaru. Brojna rješenja koje je potaknuo već unaprjeđuju aerodromsku praksu na pariškom Charles de Gaulleu i glavnoj zračnoj luci Madagaskara Antananarivo, a uskoro bi se kreativnim inovacijama mogao pohvaliti i Zagreb.

Sve je to iz prve ruke ondje doznao Ivan Šarić, javnosti poznatiji po svom humoru, nego po poduzetničkom duhu. “Što jednog komičara, TV voditelja i scenskog zabavljača dovodi na ovaj natječaj? Prije svega moram reći da mi je drago imam priliku biti ovdje ovaj put u drugoj funkciji, kao predstavnik novoosnovane kompanije Adria Analytics. Prije obilaska imali smo jednu ideju kako ćemo se predstaviti, ali tijekom obilaska, koji je bio iznimno inspirativan, dobili smo još i neke nove ideje. Radujemo se mogućnosti da ih predstavimo pred stručnim žirijem i sudjelujemo u ovom projektu“ rekao je Ivan Šarić i zahvalio na prilici za otkrivanje svih kutaka Zračne luke Franjo Tuđman.

Na vođenu aerodromsku turu stigli su i studenti, odnosno profesori Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Njihov predstavnik studija dizajna, Tomislav Vlainić, pozdravio je ideju uključivanja akademske zajednice u ovaj projekt. "Obrazovanje dizajnera naglašava sveobuhvatnost primjene metodoloških procesa tzv. "design thinkinga". Rezultati ove metodologije vide se u raznim ishodima kao što su dizajn usluga, doživljaja i iskustva, zatim dizajn interakcija ili participativni dizajn, tu je još i socijalni dizajn, kontekstualni dizajn, dizajn transformacija i sl. Korištenje resursa akademskog prostora, iskustva i znanja nastavnika, kreativnih inicijativa i suradnje s mladim profesionalcima neophodno je za odgovorno oblikovanje naše okoline. “Play Your Airport” natječaj je primjer takve suradnje i mi smo ponosni što smo dio ove inicijative", rekao je profesor Vlainić.

Svima im se na početku posjeta obratila glasnogovornica MZLZ-a, Lidija Capković Martinek koja je otkrila najzanimljivije dijelove natječaja "Play Your Airport".

"Uz novčane, najveća nagrada najboljima će biti vidljivost, ali i zadovoljstvo putovanja u ugodnijem okruženju, jer zračne luke kakvima težimo nisu samo tranzitne točke, već mjesta gdje tehnologija i održivost idu ruku pod ruku kako bi se osiguralo još bolje iskustvo putovanja i boravka u zračnoj luci" rekla je Capković, uz napomenu kako su svi detalji o natječaju na njihovim web stranicama. "Zbog velikog broja zainteresiranih možda ćemo morati još jednom organizirati ovakav obilazak, jer na ovaj se način najbolje stječe uvid u različite procese zračne luke, a time ujedno i potiče kreativce da ponude neka nova, inovativna rješenja“ ističe Capković Martinek

Zagrebačka zračna luka i ovim natječajem pokazuje kako konstantno teži ka održivoj i inovativnoj budućnosti. Projektima poput ovog ide upravo u tom smjeru i poziva sve kreativce da svojim idejama doprinesu stvaranju ekološki prihvatljivijeg, tehnološki naprednijeg i putnički ugodnijeg prostora. Ovo je prilika da hrvatska rješenja postanu dio priče koja će kroz partnersku mrežu grupe Aéroports de Paris oblikovati budućnost zračnog putovanja, zaključuju u zračnoj luci.