Novi Apple Maps službeno stigao u Hrvatsku

Nadogradnja kartografskog servisa Apple Maps, testirana od sredine prošloga mjeseca, sada je dostupna svim korisnicima koji žele pregledavati karte Hrvatske. Osim toga, ovo ažuriranje zahvatilo je mape u Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj i Sloveniji, pa se sve ove zemlje sada može virtualno posjetiti u unaprijeđenom obliku.

Znamenitosti u 3D

Apple ističe kako nije riječ samo o vizualnoj nadogradnji, već Apple Maps sada nudi brže pretraživanje te točniju navigaciju, s detaljnijim pokrivanjem cestovne mreže. Povrh toga, znamenitosti najvećih gradova istaknute su u trodimenzionalnom prikazu, što za Hrvatsku obuhvaća, primjerice, pulsku Arenu, zagrebačku katedralu, i slične objekte.

Nudi se i unaprijeđeni pregled Look Around, pandan poznatom Googleovom Street Viewu. Navigacija će korisnike navoditi do destinacije prirodnim (tj. prirodnijim) jezikom, upućivat će na promjenu voznih traka, a unutar mapa su dostupni i podaci o kamerama za nadzor brzine ili postajama javnog prijevoza. Planiranje rute sada se može obaviti i na napredni način, korištenjem do 15 usputnih stanica između polazišta i odredišta.

Navigacija će se oslanjati i na podatke s mapa u stvarnom vremenu, pa će obavještavati o prometnim nezgodama, dok prijavu tih nezgoda svaki korisnik može odraditi i glasovnom naredbom, uz pomoć Siri. Na temelju stvarnih prometnih informacija ažurirat će se i očekivano vrijeme dolaska na odredište. Sve opcije sinkroniziraju se među svim uređajima istog korisnika, od iPhonea ili Maca, preko iPada pa do sustava Apple CarPlay.