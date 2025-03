AI Skills 4 Women: besplatan AI trening za žene u Hrvatskoj

Microsoft i Founderz pokrenuli su AI Skills 4 Women, inicijativu osmišljenu da ženama širom EMEA regije, uključujući i Hrvatsku, ponude besplatan AI trening. Ovaj program čini važan dio zajedničkog nastojanja da se potakne raznolikost u tehnološkom sektoru i osigura da razvoj umjetne inteligencije uključi perspektive svih dijelova društva.

S obzirom na to da žene trenutno predstavljaju samo 22% AI profesionalaca, 12% AI istraživača i 16% studenata na fakultetima na kojima se uči o umjetnoj inteligenciji, jaz među spolovima na području umjetne inteligencije ostaje značajan izazov. AI Skills 4 Women daje doprinos rješavanju te nejednakosti nudeći ženama pristup AI edukaciji visoke kvalitete bez obzira na njihovo prethodno iskustvo s tehnologijom.

Pristupačno i učinkovito iskustvo učenja

Program koji je pokrenuo Founderz u suradnji s Microsoftom pruža:

Besplatan AI trening namijenjen ženama svih razina vještina, uključujući one bez prethodnog iskustva s tehnologijom.

namijenjen ženama svih razina vještina, uključujući one bez prethodnog iskustva s tehnologijom. Tečajeve koje vode stručnjaci, uključujući vodeće AI profesionalce koji oblikuju budućnost industrije.

uključujući vodeće AI profesionalce koji oblikuju budućnost industrije. 150 stipendija za najbolje sudionice koje žele dodatno produbiti svoje znanje o umjetnoj inteligenciji.

Uklanjanjem financijskih i pristupnih prepreka, AI Skills 4 Women osnažuje više žena da istraže mogućnost karijere na području umjetne inteligencije, doprinesu rastu industrije i postanu dio globalnog pokreta prema inkluzivnijem tehnološkom sustavu.

Regionalne inicijative stjecanja vještina na području umjetne inteligencije u regiji Adriatic

U sklopu svog nastojanja da AI vještine učini dostupnima svima u regiji Adriatic, Microsoft je nedavno organizirao Reimagine Content Creation with AI, online događaj osmišljen da bi pomogao kreatorima sadržaja da budu još kreativniji i uz pomoć umjetne inteligencije stvaraju sadržaj temeljen na podacima, koji će donijeti još više interakcija s pratiteljima. Uz to, Microsoft je, u partnerstvu s Ubitechom, organizirao Women in AI Hackathon, okupljajući talentirane žene iz jugoistočne Europe kako bi razvile AI rješenja koja podržavaju dobrobit žena. Sudionice iz Hrvatske, Srbije, Bugarske, Cipra, Grčke, Izraela, Malte, Slovenije i Turske surađivale su na inovativnim projektima, pokazujući potencijal umjetne inteligencije da potakne značajne društvene promjene.

„Naša misija je demokratizirati pristup znanju o umjetnoj inteligenciji i omogućiti profesionalcima u svim industrijama da učinkovito koriste umjetnu inteligenciju. U današnjem poslovnom okruženju koje se mijenja, AI vještine su ključne za uspjeh,” komentirao je Kalin Dimtchev, direktor za regiju Adriatic u Microsoftu. „U Microsoftu vjerujemo da umjetnu inteligenciju trebaju razvijati raznovrsni timovi kako bi bolje služila društvu. Kroz AI Skills 4 Women i naše regionalne inicijative želimo tisućama žena u regiji pružiti stručno znanje koje im je potrebno da bi sudjelovale u AI revoluciji i predvodile inovacije na tom području.“

Za Founderz, inicijativa AI Skills 4 Women prirodan je nastavak njihove misije da demokratiziraju pristup visokokvalitetnom obrazovanju na području novih tehnologija.

„Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, nalazimo se na prekretnici i ne možemo si priuštiti da ostavimo žene po strani. Ovaj program im daje alate, znanje i samopouzdanje da pokreću inovacije na poručju umjetne inteligencije. Utjecaj umjetne inteligencije na industrije i društvo bit će ogroman i želimo da žene budu na čelu ove transformacije“, izjavila je Anna Cejudo, izvršna direktorica i suosnivačica Founderza.