Dev Open Hour: IT stručnjaci u ulozi nastavnika i mentora novim generacijama developera

Algebra organizira druženje developera u sklopu kojega će IT stručnjacima pokazati kako je to biti predavač na njihovim programima

Područje informacijskih tehnologija zanimljivije je no ikada, a interes za takvim zanimanjima nikad nije bio veći pa se na edukacije iz ovog područja mnogi odlučuju i ako im karijerni put nije usko vezan uz IT, i to u okviru cjeloživotnog obrazovanja.

Kao vodeća hrvatska ustanova za razvoj i školovanje specijalista u digitalnom području, Algebra godinama bilježi pojačani interes pojedinaca za karijere UX/UI dizajnera, Python developera, Front-end developera ili drugih programerskih tehnologija. S namjerom da budućim predavačima približi koncept prijenosa znanja, ali i novim generacijama omogući kvalitetno strukturirana predavanja, Algebra organizira Dev Open Hour druženje.

Dev Open Hour održat će se online u srijedu 5. listopada 2022., a namijenjen je svim profesionalcima i IT entuzijastima s relevantnim iskustvom, koji s polaznicima jedva čekaju podijeliti znanja iz područja programiranja i programskih jezika, podatkovne znanosti ili web dizajna te ih motivirati na stvaranje najbolje verzije sebe – one gladne znanja.

Prilika za suradnju

"Po broju IT stručnjaka u ukupnom broju zaposlenih, Hrvatska je sa 70.000 profesionalaca već sada ispod prosjeka EU, a s obzirom na to da hrvatski fakulteti godišnje plasiraju svega 1.500 do 2.000 novih stručnjaka na tržište rada, do 2030. će nam ih nedostajati otprilike 45.000. Uzevši u obzir da industrija i sektor vape za ljudima te da će promjene u sustavu visokog obrazovanja, privlačenje stranih profesionalaca i program internacionalizacija sveučilišta trajati više godina, neophodno je dio profesionalaca regrutirati kroz obrazovanje odraslih. Ovo je fantastična prilika za suradnju s ljudima iz industrije koji žele dijeliti svoja znanja i bogato iskustvo na korist cjelokupne zajednice, ali i razvijanje svoje predavačke karijere i vještina javnog nastupa, upotpunjavanje svog osobnog budžeta te dodatno promoviranje svoje tvrtke kao društveno odgovorne organizacije otvorene za pomoć u stvaranju novih talenata", kaže Hrvoje Balen, suosnivač i član Uprave Algebre.

Na prvom izdanju otvorenog sata za developere zainteresirani će moći iz prve ruke doznati kako izgleda razvojni put predavača na Algebri, koje su pogodnosti rada u takvom dinamičnom okruženju, kako se upravlja kvalitetom u nastavi i čuti zanimljive dogodovštine iz učionica i online kabineta. Osim usavršavanja javnog nastupa, govorničkih vještina i prenošenja znanja, predavanja na Algebri predavačima donose i razna znanja od šarolike skupine polaznika, što je bio slučaj i s Domagojem Štrekeljom koji je na Algebri mentor programa obrazovanja Front-end developer i Web dizajner. Ističe da su mu u cijelom procesu prilagodbe puno pomogli i savjeti kolega i drugih predavača pa je vrlo brzo pronašao svoje polje ekspertize, iako prethodno nije imao predavačkog iskustva. Predavanja i interakcija s polaznicima ga ispunjavaju i drago mu je što svojim iskustvom pomaže drugima ostvariti vlastite ciljeve, a posebno se pronašao u konceptu cjeloživotnog učenja.

"Činjenica je da učenje ne prestaje za života pa se time i sam vodim kako bih se razvio u poslovnom i privatnom smislu. U ulozi predavača vidio sam priliku da dam svoj doprinos i vratim zajednici ono što smatram da se uložilo u mene", rekao je Domagoj Štrekelj, predavač i mentor programa obrazovanja Front-end Developer.

Osim što predaje na Algebri, Domagoj gradi karijeru u poznatoj digitalnoj agenciji Undabot. Čak 98 posto Algebrinih predavača na cjeloživotnom obrazovanju odabralo je sličan put pa tako većina njih radi u renomiranim tvrtkama i na zanimljivim projektima. Perspektivni tim Algebrinih edukatora uz Domagoja čine i mnogobrojne kolegice i kolege iz kompanija kao što su Combis, Infobip, IBM iX, Q agency, IN2, Rimac automobili, Ericsson Nikola Tesla, Hrvatski telekom, JGL, Atlantic, Foreo, Poslovna inteligencija, Erste i mnoge druge. Svim ovim tvrtkama zajedničko je to što potiču i podržavaju razvoj nastavničke i mentorske karijere svojih zaposlenika.

Rad u Algebri

Zahvaljujući visokim standardima kvalitete, svi predavači imaju potporu cijelog Algebrinog tima – od predmetnih mentora, preko odjela onboardinga i daljnjeg usavršavanja pa sve do odjela provedbe nastave koji, s obzirom na drugi posao i privatan život, kroji optimalni raspored. Nove predavače očekuju detaljno osmišljeni nastavni i provedbeni planovi, kao i gotovi materijali – od zadataka, prezentacija i priručnika do vježbi prema kojima mogu organizirati vlastiti sat. Tu je i mogućnost učioničkog i/ili online rada od kuće ili iz Algebrinih online kabineta, a imaju priliku surađivati i na zajedničkim projektima s drugim kolegama.

"U Algebri se 24 godine bavimo predavačima, oni su nositelji naše najvažnije misije – edukacije pa svima koji osjećaju predavačku iskru, požele honoraran posao ili dokazati svoju stručnost i kroz drugi vid karijere kao što je predavačka, osiguravamo jedinstveno, poticajno okruženje" – Melita Brdar, voditeljica odjela razvoja predavača i osiguranja kvalitete cjeloživotnog obrazovanja u Algebri.

Dev Open Hour idealna je prilika za sve one koji već neko vrijeme razmišljaju o novom iskustvu, ali i one koji su se već prije okušali u ulozi predavača, a prijave su moguće na sljedećoj poveznici.