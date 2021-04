Proglašeni pobjednici kreativnog natječaja "Digitalna igra(čka)"

U sklopu projekta Generacija NOW Hrvatskog Telekoma odabrana su tri najbolja projekta na temu igara i igračaka, od ukupno 68 pristiglih

Hrvatski Telekom i Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) proglasili su pobjednike kreativnog natječaja "Digitalna igra(čka)" u sklopu donacijskog natječaja Generacija NOW. Od ukupno 68 pristiglih Internet of Things projekata na temu igara i igračaka, odabrana su tri najbolja projekta.

Prema odluci stručnog žirija, u kategoriji prvog do četvrtog razreda osnovne škole najbolji projekt pod nazivom 'Uživaj u svijetu, čuvaj svoju planetu' osmislili su učenici OŠ fra Ante Gnječa iz Staševice, dok je u kategoriji petog do osmog razreda najboljim proglašen projekt 'Digitalna igra(čka) Pčelica' Udruge Vjetar u leđa iz Zagreba. Najbolji rad u kategoriji srednjih škola je 'Arduino MKR1000 klavir' kojeg je izradio Krapinski informatički klub KRIK.

Kreativni natječaj "Digitalna igra(čka)" trajao je od 18. siječnja do 23. ožujka 2021. godine, a na njega su se mogle prijaviti ustanove koje sudjeluju u donacijskom projektu Generacija NOW u školskoj godini 2020./2021. Prilikom izrade projekta učenici su koristili Neuron ili Arduino Internet of Things komplete koji su im dodijeljeni u sklopu projekta.

Donacijski projekt Generacija NOW provodi se petu godinu zaredom, s ciljem pružanja najmodernijih oblika edukacije mladima kako bi, uz pomoć najnovije tehnologije, razvijali svoju kreativnost i inovativnost.

Najbolje projekte kreativnog natječaja odabrao je stručni žiri u sastavu: