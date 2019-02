Women's STEM Award 2019 studenticama ili diplomanticama nudi 3.000 eura nagrade

Hrvatski Telekom i ove godine poziva studentice ili diplomantice STEM fakulteta diljem Hrvatske na sudjelovanje u etabliranom međunarodnom programu Deutsche Telekoma "Women's STEM Award", koji se provodi već šestu godinu zaredom i čiji je cilj poticanje mladih žena da se odluče za karijeru u STEM području (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Riječ je o međunarodnom natječaju koji odabire najbolji diplomski ili magistarski rad studentica završnih godina STEM fakulteta diljem svijeta, ili onih koje su nedavno diplomirale. Najbolji završni rad, prema procjeni stručnog žirija koji se sastoji od eksperata iz Deutsche Telekoma, predstavnika akademske zajednice i drugih istaknutih stručnjaka iz STEM područja, nagrađuje se s 3.000 eura, a najbolji i najinovativniji rad iz svake od tema natječaja nagrađuje se sa 500 eura.

Strateške teme pomno se biraju svake godine kako bi pratile najnovije tehnološke trendove iz STEM područja, a ove godine to su: Cloud, Internet of Things, Artificial Intelligence, Cyber Security i Network of the Future. Diplomski ili magistarski radovi moraju biti na engleskom ili njemačkom jeziku, a prijave se skupljaju do 17. ožujka 2019. godine.

Nagrade pobjednicama, u ukupnom iznosu od 5.500 eura, bit će uručene u lipnju 2019. na svečanosti u Bonnu.

"Početak karijere u STEM zanimanjima mladim stručnjakinjama otvara mnogo prilika za razvoj i karijerni napredak jer su STEM znanja i vještine pokretač napretka digitalne ekonomije, dijela ekonomije koji raste do sedam puta brže od klasične. Međunarodni program poput 'Woman STEM Award' mladim stručnjakinjama osigurava izvrsnu početnu poziciju za STEM karijeru", izjavila je Nina Išek Međugorac, direktorica Korporativnih komunikacija Hrvatskog Telekoma.

S visokim udjelom žena od čak 46% u svojem menadžerskom timu, Hrvatski Telekom je jedna od vodećih hrvatskih, ali i europskih telekomunikacijskih kompanija po zastupljenosti žena u menadžerskoj strukturi. Na taj način HT vlastitim primjerom potiče veću participaciju žena na mjestima dobro plaćenih stručnjaka te njihov karijerni razvoj prema menadžerskim pozicijama.