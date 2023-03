Garmin donosi AMOLED zaslon na svoje najnovije Forerunner satove

Garmin je ovoga četvrtka predstavio Forerunner 265 i Forerunner 965 pametne satove za trkače, koji se prvi u seriji mogu pohvaliti s AMOLED zaslonima u boji s always on opcijom. Unatoč ovom novitetu, satovi i dalje zadržavaju stari dizajn s pet fizičkih tipki.

Forerunner 265

Forerunner 265 ima razne alate za praćenje performansi iz Garmin Firstbeat Analyticsa, kao što su, VO2 max, stanje izvedbe, učinak treninga i još mnogo njih. Trkači unutar Garmin Connect aplikacije mogu primati dnevne prijedloge za treninga prema informacijama o njihovoj sljedećoj utrci, a mogu koristiti i besplatne Garmin Coach planove.

Sat ima i PacePro značajku, SatIQ tehnologiju te višepojasni GPS. Tu je i Pulse Ox senzor na zapešću, Body Battery za praćenje energije kroz dan, mogućnost praćenja spavanja, stresa menstrualnog ciklusa trudnoće i više. Uz zdravstvene funkcije, Forerunner 265 može primati obavijesti, preuzimati pjesme sa Spotifya, Deezera i Amazon Musica za slušanje bez mobitela te beskontaktno plaćati pomoću Garmin Paya.

Forerunner 265 dostupan je po cijeni od 499,99 eura u 42 i 46-milimetarskoj veličini. Prema navodima Garmina, manja inačica ima bateriju koja pruža do 24 sata autonomije uz uključen GPS i do 15 dana u načinu rada pametnog sata. Veća inačica trebala bi izdržati do 20 sati uz uključen GPS te do 13 dana bez njega.

Forerunner 265 Foto: Garmin

Forerunner 965

Iz Garmina kažu da se Forerunner 965 nadovezuje na Forerunner 265, dodajući dodatne metrike performansi, ugrađeno mapiranje te mogućnost pohranjivanja više pjesama izravno na sat. Ovaj sat ima funkciju za praćenje kratkoročnog i srednjoročnog omjera opterećenja, što može pomoći sportašima da spriječe ozlijede od prenaprezanja.

Sat ima i uvid u izdržljivost u stvarnom vremenu, ClimbPro značajku za informacije o trenutnim i nadolazećim usponima te karte staza u boji. Forerunner 965 dolazi u 47-milimetarskoj inačici izrađenoj od titana te ima najveći Garminov AMOLED zaslon od 1,4-inča. Iz tvrtke kažu da mu baterija s uključenim GPS-om traje do 31 sat i do 23 dana bez njega. Dostupan je za kupnju po cijeni od 649,99 eura.