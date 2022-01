Garmin proširuje ponudu s dva nova sata - Venu 2 Plus i vivomove Sport

Venu 2 Plus novi je GPS pametni sat u Garminovoj ponudi, koji, kada je povezan s pametnim telefonom, omogućuje korisnicima uspostavljanje poziva i korištenje glasovnog asistenta za slanje poruka te, primjerice, postavljanja raznih pitanja.

Važno je napomenuti i da, prema navodima Garmina, Venu 2 Plus ima najširi raspon funkcija cjelodnevnog praćenja zdravlja. To uključuje praćenje otkucaja srca, sna, aktivnosti disanja, kondicijske dobi, kisika u krvi, razine stresa i menstrualnog ciklusa te trudnoće.

Osim toga, tu je i Body Battery značajka za praćenje energije, kao i Health Snapshot koji od zdravstvenih informacija može napraviti statistiku i generirati izvješće koje se, kako ističu iz Garmina, može podijeliti s doktorom i pripomoći u liječenju.

Foto: Garmin

Venu 2 Plus ima preko 25 ugrađenih sportskih aplikacija za zatvorene prostore i one koje zahtijevaju GPS, uključujući tako hodanje, trčanje, HIIT, vožnju biciklom, plivanje u bazenu, pilates, jogu, planinarenje, trening snage s grafikom mišićne karte i još mnogo toga.

Za one kojima treba malo „inspiracije“ kod vježbanja, na Venu 2 Plus mogu se učitati i različite vježbe putem aplikacije Garmin Connect te se tako može kreirati prilagođeni trening. Sat je također kompatibilan i s besplatnim planovima treninga Garmin Coach.

Iz tvrtke navode da Venu 2 Plus ima i sigurnosne značajke kao što su automatsko otkrivanje nezgoda i ručno aktivirana upozorenja za pomoć. Tu je i LiveTrack koji omogućuje prijateljima i obitelji korisnika da vide njegovu aktivnost i lokaciju.

Na sat se može preuzeti i do 650 pjesama sa Spotifya, Amazon Musica i Deezera, a njime se može plaćati i beskontaktno putem Garmin Paya. Venu 2 Plus dostupan je u tri boje s kućištem od 43-mm, okvirom i hardverom od nehrđajućeg čelika te silikonskim remenom.

Foto: Garmin

AMOLED zaslon Venu 2 Plusa može se pohvaliti Corning Gorilla Glass zaštitom, a baterija mu navodno traje do devet dana u načinu pametnog telefona te do osam sati u GPS načinu rada. No, tu je brzo punjenje koje u 10 minuta dodaje i do jedan dan trajanja baterije, odnosno jedan sat ako se koristi GPS.

Venu 2 Plus ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 3.300 kuna, a valja istaknuti i da je dobitnik CES 2022 Innovation Awards priznanja.

Vivomove Sport

S druge strane, Garmin je predstavio i vivomove Sport, hibridni pametni sat s pravim kazaljkama i zaslonom osjetljivim na dodir. Ima mogućnost praćenja disanja, razine kisika u krvi, stresa, spavanja, otkucaja srca i hidratacije.

Kao i kod skupljeg Venu 2 Plusa, vivomove Sport također ima Body Battery značajku koja korisniku pokazuje trenutnu razinu energije tijela. Budući da je ipak riječ o, kako kažu iz Garmina, „welness dodatku“, tu su i funkcije za praćenje menstrualnog ciklusa i trudnoće.

Foto: Garmin

Vivomove Sport ima ugrađene sportske aplikacije za jogu, snagu, pilates, kardio, traku za trčanje, biciklizam i još mnogo toga. Povezuje se s GPS-om na pametnom telefonu, pomoću kojeg se mogu pratiti i koraci, kalorije te minute provedene trenirajući.

Tu su i sigurnosne funkcije koje prijateljima i obitelji korisnika mogu poslati lokaciju ako dođe do opasnosti, no to će funkcionirati samo uz spajanje na pametni telefon. Baterija bi trebala trajati do pet dana, odnosno do šest ako se Vivomove Sport koristi kao obični sat (samo kazaljke).

Foto: Garmin

Iako se sat može koristiti s Apple i Android pametnim telefonima, iz Garmina ističu da samo Android korisnici mogu odgovarati na poruke, no svima će dolaziti obavijesti. Vivomove Sport ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 1.180 kuna.